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      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      У Зеленського прокоментували повернення громадянства Саакашвілі

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      Це відновлення справедливості, – Данилюк про повернення Саакашвілі
      Це відновлення справедливості, – Данилюк про повернення Саакашвілі / 24 канал

      Повернення українського громадянства екс-президенту Грузії та колишньому голові Одеської обласної державної адміністрації Міхеїлу Саакашвілі – це відновлення справедливості.

      Президент Володимир Зеленський своїм указом "відновив справедливість і верховенство права в Україні конкретно в цьому питанні", про це сказав новопризначений секретар РНБО України Олександр Данилюк, пише "Інтерфакс".

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      Данилюк зазначив, що із Саакашвілі знайомий особисто, тому не хоче "зараз говорити про своє ставлення".

      Можуть бути у людей різні взаємини, але зараз важливо одне: був порушений закон. Те, як вчинили з Міхеїлом, – це точно не було прикладом, як повинна поводитись Україна зі своїми громадянами. Тому ця справедливість була відновлення,
      – наголосив він.

      Зазначимо, на повернення громадяянства Саакашвілі відреагував миттєво – і вже 29 травня о 17:00 прилетить до київського "Бориполя".


      Повернння Міхеїла Саакашвілі/ Інфографіка 24 каналу

      Чому Саакашвілі не міг приїхати до України раніше?У липні 2017 року колишнього губернатора Одещини Міхеїла Саакашвілі позбавили українського громадянства. Це трапилось, коли політик перебував у Польщі. Після цього він незаконно перетнув кордон та повернувся в Україну.

      ​12 лютого 2018 року Саакашвілі затримали в Києві. Після цього його депортували до Варшави, звідки політик нелегально прибув в Україну. Згодом йому заборонили в’їзд на територію України терміном на три роки – до 13 лютого 2021 року.

      Саакашвілі просив Міграційну службу про надання йому статусу біженця. Однак і ДМС, і згодом Окружний адміністративний суд Києва та Київський апеляційний адміністративний суд відмовили йому в цьому.

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      Теги: Президент України Володимир Зеленський Олександр Данилюк Новини України Новини політики Міхеїл Саакашвілі Саакашвілі повернули українське громадянство
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