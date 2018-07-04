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Соратник Саакашвили Деревянко будет баллотироваться в президенты Украины

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Юрий Деревянко будет баллотироваться в президенты Украины
Юрий Деревянко будет баллотироваться в президенты Украины / Фото из открытых источников

Один из лидеров партии Михеила Саакашвили "Движение новых сил", внефракционный народный депутат Украины Юрий Деревянко заявил, что планирует баллотироваться в президенты Украины на выборах в 2019 году.

Об этом свидетельствует видеообращение политика, опубликованное в его Instagram-аккаунте.

Я иду в президенты. Иду, чтобы создать новую систему – систему неоэкономики и цифрового государства, где мы будем мыслить категориями Big Data, блокчейна, робототехники, смарт-контрактов, категориями нано - и квантовых нейронных технологий. А не категориями коррупции, олигархии, бюрократии и вечной борьбы с ними,
– сказал Деревянко в видеообращении.

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Нардеп отметил, что выступает за построение системы, где люди будут принимать решения в государстве, используя свой голос не раз в 5 лет, а постоянно.

"Эта система станет залогом того, чтобы современные украинцы жили в мирной, богатой, успешной стране, которая будет номером один в Европе", – выразил уверенность член "Движения новых сил".

Кроме того, Деревянко пообещал в течение следующих дней объяснить на своих страницах в социальных сетях то, как он будет внедрять криптогривну, защищать право собственности, нужны ли будут налоговая, таможня и ЦИК, а также то, как люди смогут управлять государством.

 

Друзі! Я прийняв для себе важливе рішення. Я йду в президенти. Йду, щоб створити нову систему – систему неоекономіки та цифрової держави. 4 податки, економічна легалізація, постійний вплив кожного громадянина на важливі державні рішення - це те, що дозволить сучасним українцям жити в успішній державі, яка буде номером один в Європі. Я хочу, аби ми мислили категоріями Big Data, блокчейн, робототехніки, смарт-контрактів, а не категоріями корупції, олігархії, бюрократії та вічної боротьби з ними. Якщо ви згодні, ставте лайк та поширюйте цю інформацію. Будемо разом творити країну неоекономіки та цифрової держави. Готовий відповісти на всі ваші питання і пропозиції. ---- На своїх сторінках у FB, Instagram та YouTube протягом наступних днів ми говоритимемо: - про те, як працюватиме криптогривня, - як чотири податки забезпечать стрімкий економічний ріст, - чи буде потрібна фіскальна служба, митниця, прокуратура, ЦВК, - як ми здійснимо повну економічну легалізацію, - як ми захистимо право власності. - як повернути Донбас та Крим?

Публикация от Юрій Дерев'янко (@yuriy.derevyanko)

 

Теги: Новости политики Новости Украины Выборы Президента 2019 Юрий Деревянко Президент Украины
Источник: 24 канал
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