Соратник Саакашвили Деревянко будет баллотироваться в президенты Украины

Один из лидеров партии Михеила Саакашвили "Движение новых сил", внефракционный народный депутат Украины Юрий Деревянко заявил, что планирует баллотироваться в президенты Украины на выборах в 2019 году.

Об этом свидетельствует видеообращение политика, опубликованное в его Instagram-аккаунте.

Я иду в президенты. Иду, чтобы создать новую систему – систему неоэкономики и цифрового государства, где мы будем мыслить категориями Big Data, блокчейна, робототехники, смарт-контрактов, категориями нано - и квантовых нейронных технологий. А не категориями коррупции, олигархии, бюрократии и вечной борьбы с ними,

– сказал Деревянко в видеообращении.

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Нардеп отметил, что выступает за построение системы, где люди будут принимать решения в государстве, используя свой голос не раз в 5 лет, а постоянно.

"Эта система станет залогом того, чтобы современные украинцы жили в мирной, богатой, успешной стране, которая будет номером один в Европе", – выразил уверенность член "Движения новых сил".

Кроме того, Деревянко пообещал в течение следующих дней объяснить на своих страницах в социальных сетях то, как он будет внедрять криптогривну, защищать право собственности, нужны ли будут налоговая, таможня и ЦИК, а также то, как люди смогут управлять государством.