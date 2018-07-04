Соратник Саакашвілі Дерев'янко балотуватиметься у президенти України

Один з лідерів партії Міхеїла Саакашвілі "Рух нових сил", позафракційний народний депутат України Юрій Дерев'янко заявив, що планує балотуватися у президенти України на виборах у 2019 році.

Про це свідчить відеозвернення політика, опубліковане в його Instagram-акаунті.

Я йду в президенти. Іду, щоб створити нову систему – систему неоекономіки і цифрової держави, де ми будемо мислити категоріями Big Data, блокчейну, робототехніки, смарт-контрактів, категоріями нано- та квантових нейронних технологій. А не категоріями корупції, олігархії, бюрократії та вічної боротьби з ними,

– сказав Дерев’янко у відеозверненні.

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Нардеп наголосив, що виступає за побудову системи, де люди ухвалюватимуть рішення в державі, використовуючи свій голос не раз на 5 років, а постійно.

"Ця система стане запорукою того, щоб сучасні українці жили в мирній, багатій, успішній державі, яка буде номером один у Європі", – висловив переконання член "Руху нових сил".

Окрім того, Дерев’янко пообіцяв протягом наступних днів пояснити на своїх сторінках у соціальних мережах те, як він впроваджуватиме криптогривню, захищатиме право власності, чи потрібні будуть податкова, митниця і ЦВК, а також те, як люди зможуть керувати державою.