Саакашвили и Порошенко могли хорошо разыгрывать нашу страну, – эксперт

Экс-президенту Грузии и бывшему главе Одесской ОГА вернули гражданство Украины. Эксперты отмечают, что его конфликт с Петром Порошенко можно трактовать как тем, что они выросли в президенты, были вместе и разругались, так и тем, что они прекрасно разыгрывали нашу страну.

Такое мнение выразил политический эксперт Александр Солонтай в прямом эфире 24 канала.

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"Саакашвили, несмотря на то, что он имеет немного эмоциональный и нестабильный характер, таки является бывшим президентом. Он пережил минуты издевательства над его достоинством – когда его "упаковали" и увезли. Поэтому он хочет, чтобы все причастные люди, а тем более и Порошенко, понесли ответственность. Я считаю, что эта история ждет продолжения", – подчеркнул эксперт.

Он отметил, что до сих пор не знает, было ли это политическим преследованием.

Честно говоря, я могу быть уверен как в том, что Саакашвили и Порошенко – "два бывшие студенты одного вуза", что выросли в президенты, были вместе и разругались, так же и в том, что они прекрасно разыгрывали нашу страну, как власть и лидер оппозиции. У меня нет доверия ни к одному из них. И не знаю – это был сценарий или реальная ссора,

– заявил Солонтай.

Почему Саакашвили возвращается? Потому что президент Владимир Зеленский вернул ему украинское гражданство. Приезд Саакашвили решил не откладывать – прилетит в киевский "Борисполь" уже 29 мая в 17:00. Сам политик пока о дальнейших планах ничего конкретного не говорит, но благодарит всех – особенно Зеленского.



Саакашвили и Украина – инфографика 24 канала