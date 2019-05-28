21:41
28 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Гундяй будує по 8 храмів за добу
      Вєсті Кремля
      22:46, 27 травня
      Вєсті.UA: Партія "Зважені" від Мосійчука. Українська "Гра Престолів"
      Вєсті.UA
      21:49, 27 травня
      Шукати вітру в полі: як працюють "чорні" нотаріуси та чому їх майже не можливо знайти
      ЦРУ
      09:00, 24 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, 23 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Саакашвілі та Порошенко могли гарно розігрувати нашу країну, – експерт

      342 Читать новость на русском

      Екс-президенту Грузії та колишньому голові Одеської ОДА повернули громадянство України. Експерти зазначають, що його конфлікт з Петром Порошенком можна трактувати як тим, що вони виросли в президенти, були разом і розсварилися, так і тим, що вони гарно розігрували нашу країну.

      Таку думку висловив політичний експерт Олександр Солонтай у прямому ефірі 24 каналу.

      Читайте також: Політолог пояснив, чому Зеленський та Вакарчук не візьмуть Саакашвілі до своїх команд

      "Саакашвілі, попри те, що він має трохи емоційний і нестабільний характер, таки є колишнім президентом. Він пережив хвилини знущання над його гідністю – коли його "спакували" і вивезли. Тому він хотітиме, щоб всі причетні люди, а тим більше й Порошенко, понесли відповідальність. Я вважаю, що ця історія чекає на продовження", – наголосив експерт.

      Він зазначив, що досі не знає, чи це було політичним переслідуванням.

      Чесно кажучи, я можу бути впевнений як в тому, що Саакашвілі і Порошенко – "два колишні студенти одного вузу", що виросли в президенти, були разом і розсварилися, так само і в тому, що вони гарно розігрували нашу країну, як влада і лідер опозиції. В мене немає довіри до жодного з них. І не знаю – це був сценарій чи реальна сварка,
      – заявив Солонтай.

      Чому Саакашвілі повертається? Тому що президент Володимир Зеленський повернув йому українське громадянство. Приїзд Саакашвілі вирішив не відкладати – прилетить до київського "Борисполя" вже 29 травня о 17:00. Сам політик наразі про подальші плани нічого конкретного не говорить, але дякує усім – особливо Зеленському.


      Саакашвілі та Україна – інфографіка 24 каналу

      ЩО ВІДОМО ПРО ПОВЕРНЕННЯ СААКАШВІЛІ В УКРАЇНУ: ХРОНІКА ПОДІЙ

      blog_ava
      Курс долара в Україні: прогноз на тиждень
      сьогодні
      7684
      Теги: Новини України Новини політики Міхеїл Саакашвілі Саакашвілі повернули українське громадянство Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Саакашвілі і громадянство: чого чекати від повернення екстравагантного грузина
      сьогодні , 18:33 Саакашвілі і громадянство: чого чекати від повернення екстравагантного грузина
      1413
      Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      сьогодні , 18:30 Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      Віталій Дейнега 486
      Як Зеленському виправити помилки Порошенка
      сьогодні , 18:01 Як Зеленському виправити помилки Порошенка
      Сергій Лещенко 527
      Саакашвілі повернули українське громадянство: реакція соцмереж
      сьогодні , 17:53 Саакашвілі повернули українське громадянство: реакція соцмереж
      5143
      Які ризики для України приховує новий склад Європарламенту
      сьогодні , 17:31 Які ризики для України приховує новий склад Європарламенту
      Світлана Попова 1387
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук