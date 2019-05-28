Саакашвілі та Порошенко могли гарно розігрувати нашу країну, – експерт

Екс-президенту Грузії та колишньому голові Одеської ОДА повернули громадянство України. Експерти зазначають, що його конфлікт з Петром Порошенком можна трактувати як тим, що вони виросли в президенти, були разом і розсварилися, так і тим, що вони гарно розігрували нашу країну.

Таку думку висловив політичний експерт Олександр Солонтай у прямому ефірі 24 каналу.

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"Саакашвілі, попри те, що він має трохи емоційний і нестабільний характер, таки є колишнім президентом. Він пережив хвилини знущання над його гідністю – коли його "спакували" і вивезли. Тому він хотітиме, щоб всі причетні люди, а тим більше й Порошенко, понесли відповідальність. Я вважаю, що ця історія чекає на продовження", – наголосив експерт.

Він зазначив, що досі не знає, чи це було політичним переслідуванням.

Чесно кажучи, я можу бути впевнений як в тому, що Саакашвілі і Порошенко – "два колишні студенти одного вузу", що виросли в президенти, були разом і розсварилися, так само і в тому, що вони гарно розігрували нашу країну, як влада і лідер опозиції. В мене немає довіри до жодного з них. І не знаю – це був сценарій чи реальна сварка,

– заявив Солонтай.

Чому Саакашвілі повертається? Тому що президент Володимир Зеленський повернув йому українське громадянство. Приїзд Саакашвілі вирішив не відкладати – прилетить до київського "Борисполя" вже 29 травня о 17:00. Сам політик наразі про подальші плани нічого конкретного не говорить, але дякує усім – особливо Зеленському.



Саакашвілі та Україна – інфографіка 24 каналу

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