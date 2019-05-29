Саакашвілі залишився без власної партії "Рух нових сил"

Колишній очільник Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі переконує, що колишня українська влада позбавила його не лише громадянства, а і власної партії – "Рух нових сил Міхеїла Саакашвілі".

Як розповів Саакашвілі у ефірі телеканалу "112 Україна", "рейданув" цю партію поки ще чинний міністр юстиції Павло Петренко.

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Знайшли якогось п’яничку на Оболоні, у якого було нормальне українське прізвище, але вони йому його змінили, і він став Михайлом Саакашвілі. Перереєстрували нашу партію на його ім’я. І тому я та мої друзі всі залишилися без партії,

– зазначив політик.

Він підкреслив, оскільки Петренко – чинний міністр, а у судовій системі ще сидять бандити, тому не знає, як це зараз можна змінити.

Що відомо про партію "Рух нових сил"? Цю політсилу Саакашвілі створив після того, як п’ятий український президент Петро Порошенко звільнив його з посади голови Одеської ОДА. 19 листопада 2016 року політик оголосив про початок формування команди. Для ефективності Саакашвілі залучився підтримкою молодих, незаплямованих і менш харизматичних, ніж він сам, людей. За схожою схемою він працював спочатку в Грузії, а потім і в Одесі. Зокрема, у квітні 2017 року було оголошено про об'єднання партії з партією "Воля".



У лютому 2017 року Міністерство юстиції зареєструвало "Рух нових сил" як нову політичну партію. Згодом її планували перейменувати на "Рух нових сил Михайла Саакашвілі", проте, як стверджують представники політсили, Міністерство юстиції відмовило їм у цьому.



Станом на липень 2017 року, до політради "Руху нових сил" входили Міхеїл Саакашвілі, Юрій Дерев'янко, Давід Сакварелідзе та Ольга Галабала. Остання була її керівником. У серпні 2018 року третій грузинський президент наголошував, що його партія "Рух нових сил" братиме участь в українських парламентських виборах 2019 року.



У 2017-2018 рроках представники партії брали участь у протестах з метою домогтися відставки уряду та імпічменту президента під назвою "Марш за імпічмент".

Щодо свого майбутнього за президента Зеленського Саакашвілі переконує, що не має жодних політичних амбіцій та не рветься на будь-які посади. Крім того, за його словами, посади голів обласних адміністрацій треба взагалі скасувати, і він вважає, що так і буде.

"Я був на всіх посадах і все бачив. Тому буду дуже обережним, коли погоджуватимусь на щось нове. Я через це проходив і бачив, який це має вигляд", – наголосив новий-старий громадянин України.

Водночас він зауважив, що перебування на посаді президента Грузії (2008-2013 роки) для нього не було джерелом збагачення, а було джерелом щось змінювати.

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"Якщо я комусь знадоблюсь передусім своєю порадою. Я є готовим їм радити. Діятиму й надалі на політичному полі та радітиму за нову Україну", – підсумував Саакашвілі.

До слова, Саакашвілі не може брати у часть у парламентських виборах як за мажоритарною системою, так і у складі якоїсь партії. Річ у тім, що, відповідно до Конституції, нарлепом може стати, зокрема, та особа, що проживала в Україні упродовж останніх п'яти років.

28 травня президент Володимир Зеленський вніс зміни до указу, який ще у 2017 році підписував п’ятий український гарант Петро Порошенко. Відповідно до цих змін, колишньому очільнику Одеської ОДА Міхеїлу Саакашвалі повернуто українське громадянство. Політик має намір повернутися до України у середу, 29 травня. Прилетить він до аеропорту "Бориспіль" за розкладом о 17:15 рейсом Варшава – Київ. У Держприкордонслужбі підкреслили, що сьогодні немає підстав не пустити до країни Саакашвілі.

Чому Саакашвілі не впускали на територію України?У липні 2017 року колишнього очільника Одещини Міхеїла Саакашвілі позбавили українського громадянства. Це трапилось, коли політик перебував у Польщі. Після цього він незаконно перетнув кордон та повернувся до України. ЗМІ такий його крок нарекли "проривом Саакашвілі".



​12 лютого 2018 року Саакашвілі затримали в Києві. Після цього його депортували чартерним літаком до Варшави, звідки політик нелегально прибув до України. Згодом йому заборонили в’їзд на територію України терміном на три роки – до 13 лютого 2021 року.





Діяльність Саакашвілі в Україні: інфографіка 24 каналу