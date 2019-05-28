Чи зможе Саакашвілі стати членом партії "Слуга народу": відповідь Разумкова

Міхеїл Саакашвілі не може потрапити у список жодної партії, оскільки для цього він повинен прожити на території України 5 років.

Такі питання чітко прописані в законодавстві, наголосив голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "112 Україна".

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Він пояснив, що Саакашвілі "прожив 4, і, мабуть, менше, тому що цей проміжок часу він теж випадає з цього тимчасового циклу".

Якщо я не помиляюсь, там є обмеження 5 років. Він не може потрапити у список будь-якої партії, тому що в рамках діючого законодавства повинен прожити 5 років на території України,

– сказав він.

Однак при цьому Разумков наголосив, що не обов’язково бути членом партії, аби потрапити в партійні списки чи рухи по одномандатному виборчому округу.

Зазначимо, Володимир Зеленський повернув екс-президенту Грузії та екс-главі Одещини Міхеїлу Саакашвілі українське громадянство. Той відреагував миттєво – 29 травня (на наступний день) прилітає до Києва.



Повернення Міхеїла Саакашвілі/ Інфографіка 24 каналу

Чому Саакашвілі не міг приїхати до України раніше?У липні 2017 року колишнього губернатора Одещини Міхеїла Саакашвілі позбавили українського громадянства. Це трапилось, коли політик перебував у Польщі. Після цього він незаконно перетнув кордон та повернувся в Україну.



​12 лютого 2018 року Саакашвілі затримали в Києві. Після цього його депортували до Варшави, звідки політик нелегально прибув в Україну. Згодом йому заборонили в’їзд на територію України терміном на три роки – до 13 лютого 2021 року.



Саакашвілі просив Міграційну службу про надання йому статусу біженця. Однак і ДМС, і згодом Окружний адміністративний суд Києва та Київський апеляційний адміністративний суд відмовили йому в цьому.