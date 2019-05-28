23:09
28 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Тіматі одягатиме опришніків Кожугєта
      Вєсті Кремля
      22:12, сьогодні
      Вєсті.UA: Абсурдні козирі Луценка. Ляшко дихає Гройсману в спину
      Вєсті.UA
      21:47, сьогодні
      Шукати вітру в полі: як працюють "чорні" нотаріуси та чому їх майже не можливо знайти
      ЦРУ
      09:00, 24 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, 23 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Чи зможе Саакашвілі стати членом партії "Слуга народу": відповідь Разумкова

      640 Читать новость на русском
      Разумков відповів, чи зможе Саакашвілі приєднатись до "Слуги народу"
      Разумков відповів, чи зможе Саакашвілі приєднатись до "Слуги народу" / Liga.net

      Міхеїл Саакашвілі не може потрапити у список жодної партії, оскільки для цього він повинен прожити на території України 5 років.

      Такі питання чітко прописані в законодавстві, наголосив голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "112 Україна".

      Читайте також: У Зеленського прокоментували повернення громадянства Саакашвілі

      Він пояснив, що Саакашвілі "прожив 4, і, мабуть, менше, тому що цей проміжок часу він теж випадає з цього тимчасового циклу".

      Якщо я не помиляюсь, там є обмеження 5 років. Він не може потрапити у список будь-якої партії, тому що в рамках діючого законодавства повинен прожити 5 років на території України,
      – сказав він.

      Однак при цьому Разумков наголосив, що не обов’язково бути членом партії, аби потрапити в партійні списки чи рухи по одномандатному виборчому округу.

      Зазначимо, Володимир Зеленський повернув екс-президенту Грузії та екс-главі Одещини Міхеїлу Саакашвілі українське громадянство. Той відреагував миттєво – 29 травня (на наступний день) прилітає до Києва


      Повернення Міхеїла Саакашвілі/ Інфографіка 24 каналу

      Чому Саакашвілі не міг приїхати до України раніше?У липні 2017 року колишнього губернатора Одещини Міхеїла Саакашвілі позбавили українського громадянства. Це трапилось, коли політик перебував у Польщі. Після цього він незаконно перетнув кордон та повернувся в Україну.

      ​12 лютого 2018 року Саакашвілі затримали в Києві. Після цього його депортували до Варшави, звідки політик нелегально прибув в Україну. Згодом йому заборонили в’їзд на територію України терміном на три роки – до 13 лютого 2021 року.

      Саакашвілі просив Міграційну службу про надання йому статусу біженця. Однак і ДМС, і згодом Окружний адміністративний суд Києва та Київський апеляційний адміністративний суд відмовили йому в цьому.

      саакашвілі повернули громадянство україни: думки експертів
      blog_ava
      Саакашвілі повернули українське громадянство: реакція соцмереж
      сьогодні
      5668
      Теги: Новини України Міхеїл Саакашвілі Дмитро Разумков Слуга народу Парламентські вибори 2019 Саакашвілі повернули українське громадянство Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Письмо из Луганска: способы заработка бывают разные, иногда за них надо платить
      сьогодні , 22:00 Письмо из Луганска: способы заработка бывают разные, иногда за них надо платить
      Ольга Черненко 244
      Саакашвілі і громадянство: чого чекати від повернення екстравагантного грузина
      сьогодні , 18:33 Саакашвілі і громадянство: чого чекати від повернення екстравагантного грузина
      1635
      Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      сьогодні , 18:30 Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      Віталій Дейнега 602
      Як Зеленському виправити помилки Порошенка
      сьогодні , 18:01 Як Зеленському виправити помилки Порошенка
      Сергій Лещенко 622
      Саакашвілі повернули українське громадянство: реакція соцмереж
      сьогодні , 17:53 Саакашвілі повернули українське громадянство: реакція соцмереж
      5668
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук