Сможет ли Саакашвили стать членом партии "Слуга народа": ответ Разумкова

Михеил Саакашвили не может попасть в список ни одной партии, поскольку для этого он должен прожить на территории Украины 5 лет.

Такие вопросы четко прописаны в законодательстве, подчеркнул глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112 Украина".

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Он пояснил, что Саакашвили "прожил 4, и, видимо, меньше, потому что этот промежуток времени тоже выпадает из этого временного цикла".

Если я не ошибаюсь, есть ограничение 5 лет. Он не может попасть в список какой-либо партии, потому что в рамках действующего законодательства должен прожить 5 лет на территории Украины,

– сказал он.

Однако при этом Разумков подчеркнул, что не обязательно быть членом партии, чтобы попасть в партийные списки или движения по одномандатному избирательному округу.

Отметим, Владимир Зеленский вернул экс-президенту Грузии и экс-главе Одесской области Михеилу Саакашвили украинское гражданство. Тот отреагировал мгновенно – 29 мая (на следующий день) прилетает в Киев.



Возвращение Михеила Саакашвили/ Инфографика 24 канала

Почему Саакашвили не мог приехать в Украину раньше?В июле 2017 года бывшего губернатора Одесской области Михеила Саакашвили лишили украинского гражданства. Это случилось, когда политик находился в Польше. После этого он незаконно пересек границу и вернулся в Украину.



​12 февраля 2018 года Саакашвили задержали в Киеве. После этого его депортировали в Варшаву, откуда политик нелегально прибыл в Украину. Впоследствии ему запретили въезд на территорию Украины сроком на три года – до 13 февраля 2021 года.



Саакашвили просил Миграционную службу о предоставлении ему статуса беженца. Однако и ДМС, и впоследствии Окружной административный суд Киева и Киевский апелляционный административный суд отказали ему в этом.