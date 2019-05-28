Политолог объяснил, почему Зеленский и Вакарчук не возьмут Саакашвили в свои команды

После возвращения в Украину экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области может из союзника превратится в конкурента нынешних политических лидеров. Они не захотят брать его в команду.

Поэтому при нынешней политической ситуации у него нет особых перспектив, считает политолог и глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, пишет "Общественное".

Читайте также: Сможет ли Саакашвили претендовать на высокие должности после возвращения в Украину

Фесенко не исключает, что Саакашвили может возглавить свою партию. Однако вероятность его сотрудничества с другими "влиятельными силами" очень мала – или партия "Слуга народа" или "Голос" Святослава Вакарчука.

Я бы сказал так – он слишком харизматичный, слишком темпераментный. Он сначала может быть союзником, если он рядом с тобой. Но потом он может стать конкурентом и злейшим критиком,

– пояснил политолог.

Он также добавил, что "никто не хочет повторять эксперимент, который сделал Порошенко". В то же время Фесенко отметил, что в команде действующего президента и без Саакашвили есть готовые к реформам люди.

"А брать к себе Саакашвили – это значит будет мина замедленного действия. Мне кажется, они на такие шаги не пойдут, так же как и Вакарчук", – подчеркнул он.

Почему Саакашвили возвращается?

Потому что президент Владимир Зеленский вернул ему украинское гражданство. Приезд Саакашвили решил не откладывать – прилетит в Киевский "Бориполь" уже 29 мая в 17:00. Сам политик пока о дальнейших планах ничего конкретного не говорит, но благодарит всех – особенно Зеленского.

Что говорит Саакашвили о парламентских выборах?

Пока ничего, но уже пообещал свое "плечо" и всяческую поддержку для действующего гаранта. Обещает "собственными амбициями" не руководствоваться, а вот о планах созданной им партии "Рух новых сил" на будущую кампанию он также сейчас молчит.



Саакашвили и Украина – инфографика 24 канала

Почему Саакашвили не мог приехать в Украину раньше?В июле 2017 года бывшего губернатора Одесской области Михеила Саакашвили лишили украинского гражданства. Это случилось, когда политик находился в Польше. После этого он незаконно пересек границу и вернулся в Украину.



​12 февраля 2018 года Саакашвили задержали в Киеве. После этого его депортировали в Варшаву, откуда политик нелегально прибыл в Украину. Впоследствии ему запретили въезд на территорию Украины сроком на три года – до 13 февраля 2021 года.



Саакашвили просил Миграционную службу о предоставлении ему статуса беженца. Однако и ГМС, и впоследствии Окружной административный суд Киева и Киевский апелляционный административный суд отказали ему в этом.