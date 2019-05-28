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      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Политолог объяснил, почему Зеленский и Вакарчук не возьмут Саакашвили в свои команды

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      Это мина замедленного действия, – Фесенко о возвращении Саакашвили
      Это мина замедленного действия, – Фесенко о возвращении Саакашвили / AFP

      После возвращения в Украину экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области может из союзника превратится в конкурента нынешних политических лидеров. Они не захотят брать его в команду.

      Поэтому при нынешней политической ситуации у него нет особых перспектив, считает политолог и глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, пишет "Общественное".

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      Фесенко не исключает, что Саакашвили может возглавить свою партию. Однако вероятность его сотрудничества с другими "влиятельными силами" очень мала – или партия "Слуга народа" или "Голос" Святослава Вакарчука.

      Я бы сказал так – он слишком харизматичный, слишком темпераментный. Он сначала может быть союзником, если он рядом с тобой. Но потом он может стать конкурентом и злейшим критиком,
      – пояснил политолог.

      Он также добавил, что "никто не хочет повторять эксперимент, который сделал Порошенко". В то же время Фесенко отметил, что в команде действующего президента и без Саакашвили есть готовые к реформам люди.

      "А брать к себе Саакашвили – это значит будет мина замедленного действия. Мне кажется, они на такие шаги не пойдут, так же как и Вакарчук", – подчеркнул он.

      Почему Саакашвили возвращается?

      Потому что президент Владимир Зеленский вернул ему украинское гражданство. Приезд Саакашвили решил не откладывать – прилетит в Киевский "Бориполь" уже 29 мая в 17:00. Сам политик пока о дальнейших планах ничего конкретного не говорит, но благодарит всех – особенно Зеленского.

      Что говорит Саакашвили о парламентских выборах?

      Пока ничего, но уже пообещал свое "плечо" и всяческую поддержку для действующего гаранта. Обещает "собственными амбициями" не руководствоваться, а вот о планах созданной им партии "Рух новых сил" на будущую кампанию он также сейчас молчит.


      Саакашвили и Украина – инфографика 24 канала

      Почему Саакашвили не мог приехать в Украину раньше?В июле 2017 года бывшего губернатора Одесской области Михеила Саакашвили лишили украинского гражданства. Это случилось, когда политик находился в Польше. После этого он незаконно пересек границу и вернулся в Украину.

      ​12 февраля 2018 года Саакашвили задержали в Киеве. После этого его депортировали в Варшаву, откуда политик нелегально прибыл в Украину. Впоследствии ему запретили въезд на территорию Украины сроком на три года – до 13 февраля 2021 года.

      Саакашвили просил Миграционную службу о предоставлении ему статуса беженца. Однако и ГМС, и впоследствии Окружной административный суд Киева и Киевский апелляционный административный суд отказали ему в этом.

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      Теги: Владимир Зеленский Саакашвили вернули украинское гражданство Михаил Саакашвили Новости Украины Новости политики Святослав Вакарчук Парламентские выборы 2019 Партия Голос Слуга народа
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