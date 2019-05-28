Політолог пояснив, чому Зеленський та Вакарчук не візьмуть Саакашвілі до своїх команд

Після повернення в Україну екс-президент Грузії та екс-очільник Одещини може із союзника перетвориться на конкурента теперішніх політичних лідерів. Вони не захочуть брати його в команду.

Тому при теперішній політичній ситуації у нього немає особливих перспектив, вважає політолог та голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, пише "Громадське".

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Фесенко не виключає, що Саакашвілі може очолити свою партію. Однак вірогідність його співпраці із іншими "впливовими силами" дуже мала – чи то партія "Слуга народу" чи "Голос" Святослава Вакарчука.

Я б сказав так — він занадто харизматичний, занадто темпераментний. Він спочатку може бути союзником, якщо він поруч з тобою. Але потім він може стати конкурентом і запеклим критиком,

– пояснив політолог.

Він також додав, що "ніхто не хоче повторювати експеримент, який зробив Порошенко". Водночас Фесенко наголосив, що в команді чинного президента і без Саакашвілі є готові до реформ люди.

"А брати до себе Саакашвілі – це значить буде міна сповільненої дії. Мені здається, вони на такі кроки не підуть, так само як і Вакарчук", – наголосив він.

Чому Саакашвілі повертається?

Тому що президент Володимир Зеленський повернув йому українське громадянство. Приїзд Саакашвілі вирішив не відкладати – прилетить до київського "Бориполя" вже 29 травня о 17:00. Сам політик наразі про подальші плани нічого конкретного не говорить, але дякує усім – особливо Зеленському.

Що каже Саакашвілі про парламентські вибори?

Поки нічого, але вже пообіцяв своє "плече" та всіляку підтримку для чинного гаранта. Обіцяє "власними амбіціями" не керуватись, а ось про плани створеної ним партії "Рух нових сил" на майбутню кампанію він також наразі мовчить.



Саакашвілі та Україна – інфографіка 24 каналу

Чому Саакашвілі не міг приїхати до України раніше?

У липні 2017 року колишнього губернатора Одещини Міхеїла Саакашвілі позбавили українського громадянства. Це трапилось, коли політик перебував у Польщі. Після цього він незаконно перетнув кордон та повернувся в Україну.



​12 лютого 2018 року Саакашвілі затримали в Києві. Після цього його депортували до Варшави, звідки політик нелегально прибув в Україну. Згодом йому заборонили в’їзд на територію України терміном на три роки – до 13 лютого 2021 року.



Саакашвілі просив Міграційну службу про надання йому статусу біженця. Однак і ДМС, і згодом Окружний адміністративний суд Києва та Київський апеляційний адміністративний суд відмовили йому в цьому.