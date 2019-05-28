21:42
28 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Гундяй будує по 8 храмів за добу
      Вєсті Кремля
      22:46, 27 травня
      Вєсті.UA: Партія "Зважені" від Мосійчука. Українська "Гра Престолів"
      Вєсті.UA
      21:49, 27 травня
      Шукати вітру в полі: як працюють "чорні" нотаріуси та чому їх майже не можливо знайти
      ЦРУ
      09:00, 24 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, 23 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Політолог пояснив, чому Зеленський та Вакарчук не візьмуть Саакашвілі до своїх команд

      376 Читать новость на русском
      Це міна сповільненої дії, – Фесенко про повернення Саакашвілі
      Це міна сповільненої дії, – Фесенко про повернення Саакашвілі / AFP

      Після повернення в Україну екс-президент Грузії та екс-очільник Одещини може із союзника перетвориться на конкурента теперішніх політичних лідерів. Вони не захочуть брати його в команду.

      Тому при теперішній політичній ситуації у нього немає особливих перспектив, вважає політолог та голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, пише "Громадське".

      Читайте також: Чи зможе Саакашвілі претендувати на високі посади після повернення в Україну

      Фесенко не виключає, що Саакашвілі може очолити свою партію. Однак вірогідність його співпраці із іншими "впливовими силами" дуже мала – чи то партія "Слуга народу" чи "Голос" Святослава Вакарчука.

      Я б сказав так — він занадто харизматичний, занадто темпераментний. Він спочатку може бути союзником, якщо він поруч з тобою. Але потім він може стати конкурентом і запеклим критиком,
      – пояснив політолог.

      Він також додав, що "ніхто не хоче повторювати експеримент, який зробив Порошенко". Водночас Фесенко наголосив, що в команді чинного президента і без Саакашвілі є готові до реформ люди.

      "А брати до себе Саакашвілі – це значить буде міна сповільненої дії. Мені здається, вони на такі кроки не підуть, так само як і Вакарчук", – наголосив він.

      Чому Саакашвілі повертається?

      Тому що президент Володимир Зеленський повернув йому українське громадянство. Приїзд Саакашвілі вирішив не відкладати – прилетить до київського "Бориполя" вже 29 травня о 17:00. Сам політик наразі про подальші плани нічого конкретного не говорить, але дякує усім – особливо Зеленському. 

      Що каже Саакашвілі про парламентські вибори?

      Поки нічого, але вже пообіцяв своє "плече" та всіляку підтримку для чинного гаранта. Обіцяє "власними амбіціями" не керуватись, а ось про плани створеної ним партії "Рух нових сил" на майбутню кампанію він також наразі мовчить. 


      Саакашвілі та Україна – інфографіка 24 каналу

      Чому Саакашвілі не міг приїхати до України раніше?
      У липні 2017 року колишнього губернатора Одещини Міхеїла Саакашвілі позбавили українського громадянства. Це трапилось, коли політик перебував у Польщі. Після цього він незаконно перетнув кордон та повернувся в Україну.

      ​12 лютого 2018 року Саакашвілі затримали в Києві. Після цього його депортували до Варшави, звідки політик нелегально прибув в Україну. Згодом йому заборонили в’їзд на територію України терміном на три роки – до 13 лютого 2021 року.

      Саакашвілі просив Міграційну службу про надання йому статусу біженця. Однак і ДМС, і згодом Окружний адміністративний суд Києва та Київський апеляційний адміністративний суд відмовили йому в цьому.

      blog_ava
      Що відомо про Олександра Данилюка: коротка біографія секретаря РНБО
      сьогодні
      12200
      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Святослав Вакарчук Партія Голос Міхеїл Саакашвілі Саакашвілі повернули українське громадянство Слуга народу
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Саакашвілі і громадянство: чого чекати від повернення екстравагантного грузина
      сьогодні , 18:33 Саакашвілі і громадянство: чого чекати від повернення екстравагантного грузина
      1413
      Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      сьогодні , 18:30 Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      Віталій Дейнега 486
      Як Зеленському виправити помилки Порошенка
      сьогодні , 18:01 Як Зеленському виправити помилки Порошенка
      Сергій Лещенко 527
      Саакашвілі повернули українське громадянство: реакція соцмереж
      сьогодні , 17:53 Саакашвілі повернули українське громадянство: реакція соцмереж
      5143
      Які ризики для України приховує новий склад Європарламенту
      сьогодні , 17:31 Які ризики для України приховує новий склад Європарламенту
      Світлана Попова 1387
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук