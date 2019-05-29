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      Саакашвілі отримав посвідчення особи на повернення в Україну: фото

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      Саакашвілі отримав посвідчення особи на повернення в Україну
      Саакашвілі отримав посвідчення особи на повернення в Україну / Фото зі сторінки Саакашвілі у Facebook

      Нещодавно президент Володимир Зеленський повернув Міхеїлу Саакашвілі українське громадянство. 29 травня екс-президент Грузії має прилетіти до Києва, тому наразі вже отримав посвідчення особи на повернення в Україну.

      Про це сам Міхеїл Саакашвілі повідомив на своїй сторінці у Facebook.

      Читайте також: Саакашвілі та громадянство: чого чекати від повернення екстравагантного грузина

      Він наголосив, що консул України видала йому це посвідчення в посольстві у Варшаві. Після цього Саакашвілі поїде до аеропорту, звідки вирушить до Києва.

      Нагадаємо, 28 травня президент Володимир Зеленський вніс зміни до указу, який ще у 2017 році підписував п’ятий український гарант Петро Порошенко. Відповідно до цих змін, колишньому очільнику Одеської ОДА Міхеїлу Саакашвалі повернуто українське громадянство. Екс-голова Одеської ОДА 29 травня має прилетіти до аеропорту "Бориспіль" за розкладом о 17:15 рейсом Варшава – Київ. У Держприкордонслужбі підкреслили, що сьогодні немає підстав не пустити до країни Саакашвілі.

      Чому Саакашвілі не впускали на територію України?У липні 2017 року колишнього очільника Одещини Міхеїла Саакашвілі позбавили українського громадянства. Це трапилось, коли політик перебував у Польщі. Після цього він незаконно перетнув кордон та повернувся до України. ЗМІ такий його крок нарекли "проривом Саакашвілі".

      ​12 лютого 2018 року Саакашвілі затримали в Києві. Після цього його депортували чартерним літаком до Варшави, звідки політик нелегально прибув до України. Згодом йому заборонили в’їзд на територію України терміном на три роки – до 13 лютого 2021 року.

      Біографію Міхеїла Саакашвілі ви можете прочитати у матеріалі 24 каналу.

      Саакашвілі,, Україна, діяльність, партія
      Діяльність Саакашвілі в Україні: інфографіка 24 каналу

      ЯК РОЗГОРТАЛИСЯ ОСТАННІ ПОДІЇ НАВКОЛО МІХЕЇЛА СААКАШВІЛІ:
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      Теги: Новини України Новини політики Саакашвілі повернули українське громадянство Міхеїл Саакашвілі Новини Польщі
      Джерело: 24 канал
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