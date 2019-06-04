Кличко предложил Саакашвили пойти на парламентские выборы вместе с УДАРом

Лидер партии УДАР, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что готов " подставить "политическое плечо" Михеилу Саакашвили, и предложил ему идти на парламентские выборы вместе с партией УДАР.

Кличко в видеообращении подтвердил, что УДАР идет на досрочные выборы в Раду.

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"Я видел сегодня обращение Михеила Саакашвили, политической силе которого создали препятствия для участия в выборах, поэтому я готов подставить политическое плечо", – сказал Кличко.

Он убежден, такой союз сможет удвоить усилия ради перемен в стране. Политики имеют людей, которые способны это воплотить.

УДАР идет на досрочные парламентские выборы. И предлагаю нашим партнерам пойти вместе. Я остаюсь лидером партии УДАР, а Михеилу Саакашвили предлагаю стать главой партии,

– сказал в видеообращении Кличко.

Он подчеркнул, что остается мэром Киева, потому что у него осталось много обязательств перед киевлянами.

4 июня Саакашвили сообщил в Facebook, что его партии "Движение новых сил" отказали в регистрации и попросил дружеские силы о поддержке.