22:21
4 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОЛИЦЕЙСКИЕ УБИЛИ 5-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Рогозин причастен к взрывам в Дзержинске. Кремль лечится клещами
      Вєсті Кремля
      21:10, 3 июня
      Вести.UA: За что Мосийчук избил Ляшко. "Гениальные" идеи Гены Кернеса
      Вєсті.UA
      20:57, сегодня
      Деньги дороже экологии: какие коррупционные схемы годами работают в Минприроды
      ЦРУ
      09:00, 31 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПОЛИЦЕЙСКИЕ УБИЛИ 5-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Кличко предложил Саакашвили пойти на парламентские выборы вместе с УДАРом

      113 Читати новину українською
      Кличко решил подставить политическое плечо Саакашвили
      Кличко решил подставить политическое плечо Саакашвили / Kp.ua

      Лидер партии УДАР, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что готов " подставить "политическое плечо" Михеилу Саакашвили, и предложил ему идти на парламентские выборы вместе с партией УДАР.

      Кличко в видеообращении подтвердил, что УДАР идет на досрочные выборы в Раду.

      Читайте также: Парламентские выборы-2019: какие партии-кандидаты идут и какие у них шансы

      "Я видел сегодня обращение Михеила Саакашвили, политической силе которого создали препятствия для участия в выборах, поэтому я готов подставить политическое плечо", – сказал Кличко.

      Он убежден, такой союз сможет удвоить усилия ради перемен в стране. Политики имеют людей, которые способны это воплотить.

      УДАР идет на досрочные парламентские выборы. И предлагаю нашим партнерам пойти вместе. Я остаюсь лидером партии УДАР, а Михеилу Саакашвили предлагаю стать главой партии,
      – сказал в видеообращении Кличко.

      Он подчеркнул, что остается мэром Киева, потому что у него осталось много обязательств перед киевлянами.

      4 июня Саакашвили сообщил в Facebook, что его партии "Движение новых сил" отказали в регистрации и попросил дружеские силы о поддержке.

      парламентські вибори 2019

      blog_ava
      Пресс-секретарь Зеленского Мендель попала в скандал из-за конфликта интересов: детали
      сегодня
      1166
      Теги: Новости Украины Новости политики Парламентские выборы 2019 УДАР Михаил Саакашвили Виталий Кличко Верховная Рада
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Україна може втратити інші території, через другу військову кампанію Росії
      сегодня , 22:00 Україна може втратити інші території, через другу військову кампанію Росії
      Семен Кабакаєв 640
      Законопроект о незаконном обогащении от Зеленского: наказание или имитация
      сегодня , 20:02 Законопроект о незаконном обогащении от Зеленского: наказание или имитация
      Ірина Поліщук 329
      Почему украинцы раньше требовали отставку Авакова и пойдет ли он на этот раз
      сегодня , 19:10 Почему украинцы раньше требовали отставку Авакова и пойдет ли он на этот раз
      Світлана Попова 214
      Зеленский встретился со Столтенбергом: текст выступления президента
      сегодня , 18:14 Зеленский встретился со Столтенбергом: текст выступления президента
      605
      Жахіття і романтика війни
      сегодня , 17:00 Жахіття і романтика війни
      Володимир Патола 511
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук