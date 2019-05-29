Саакашвили ответил, будет ли участвовать в парламентских выборах

Михаил Саакашвили вернулся в Украину, но участвовать в досрочных парламентских выборах желания не имеет.

Об этом он сказал в прямом эфире 24 каналу.

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У меня нет желания этого делать. Меня сейчас соблазнить или искусить какими-то должностями или парламентерством – это не для меня,

– отметил Саакашвили.

"Я считаю, что сейчас появился уникальный шанс в Украине, новая энергия и время больших идей", – пояснил политик.

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Михаил Саакашвили вернулся в Украину: смотрите видео

Деятельность Саакашвили в Украине, смотрите инфографику:

Саакашвили и Украина – инфографика

Что известно о внеочередных парламентских выборах?Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая издал указ о роспуске Верховной Рады восьмого созыва. Внеочередные выборы в украинский парламент состоятся 21 июля 2019 года. На парламентских выборах 2019 в Верховную Раду имеют шансы попасть четыре партии, которые набирают 5% и более голосов избирателей. Это – "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", партия Порошенко "Европейская солидарность" и ВО "Батькивщина".