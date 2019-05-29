Почему Зеленский вернул Саакашвили гражданство: мнение политолога

Накануне парламентских выборов президент Владимир Зеленский будет делать много шагов, чтобы понравиться электорату. Он постарается максимально мобилизовать избирателей вокруг себя.

Такое мнение в прямом эфире 24 каналу высказал политолог Виктор Таран.

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По его словам, рейтинг Саакашвили в разное время колебался и иногда достигал даже 7%. Последние же рейтинги перед депортацией политика показывали около 2%.

Зеленский уже объявил о своих амбициозных планах формировать в следующем парламенте большинство исключительно на базе своей политсилы, то есть монополизировать власть,

– отметил Таран.

Еще неделю назад рейтинги партии "Слуга народа" составляли 43%, теперь этот показатель уменьшился до 37%. Это произошло, в частности, потому, что поднялся рейтинг Вакарчука и Гройсмана, отметил политолог.

Что известно о внеочередных парламентских выборах?Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая издал указ о роспуске Верховной Рады восьмого созыва. Внеочередные выборы в украинский парламент состоятся 21 июля 2019 года. На парламентских выборах 2019 года в Верховную Раду имеют шансы попасть четыре партии, которые набирают 5% и более голосов избирателей. Это – "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", партия Порошенко "Европейская солидарность" и ВО "Батькивщина".

По мнению эксперта, "Движение новых сил" уже есть в электоральной базе президента Зеленского на выборах главы государства. Теперь этим избирателям надо определяться, кого выбирать. "Теоретически, они могли бы пойти к Вакарчуку. К Гройсману – нет. Когда-то "Самопомич" помогала Саакашвили, поэтому и к ним могли бы", – предположил политолог.

Зеленский пытается не допустить перетекания этих голосов, а монополизировать их и "втянуть в себя". Именно сейчас Саакашвили нужен президенту для решения тактических задач,

– отметил он.

Таран также убежден, что у Саакашвили есть амбиции получить должность в исполнительной власти при Зеленском. Однако любая должность, кроме премьер-министра, будет недостаточной для него.

"Кроме этого, у политика есть связи, например, в американской администрации. Поскольку в Зеленского ухудшились отношения с администрацией Трампа, то Саакашвили может выполнять услуги переговорщика и быть полезным для президента Украины", – подытожил политический эксперт.



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