Чому Зеленський повернув Саакашвілі громадянство: думка політолога

Напередодні парламентських виборів президент Володимир Зеленський робитиме багато кроків, аби сподобатися електорату. Він намагатиметься максимально мобілізувати виборців навколо себе.

Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив політолог Віктор Таран.

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За його словами, рейтинг Саакашвілі в різні часи коливався й інколи сягав навіть 7%. Останні ж рейтинги перед депортацією політика показували десь 2%.

Зеленський вже оголосив про свої амбітні плани формувати в наступному парламенті більшість виключно на базі своєї політсили, тобто монополізувати владу,

– наголосив Таран.

Ще тиждень тому рейтинги партії "Слуга народу" складали 43%, тепер цей показник зменшився до 37%. Це відбулося, зокрема, через те, що піднявся рейтинг Вакарчук та Гройсмана, зазначив політолог.

Що відомо про позачергові парламентські вибори?Президент України Володимир Зеленський 21 травня видав указ про розпуск Верховної Ради восьмого скликання. Позачергові вибори до українського парламенту відбудуться 21 липня 2019 року. На парламентських виборах 2019 року до Верховної Ради мають шанси потрапити чотири партії, які набирають 5% та більше голосів виборців. Це – "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", партія Порошенка "Європейська солідарність" і ВО "Батьківщина".

На думку експерта, "Рух нових сил" вже є в електоральній базі президента Зеленського на виборах глави держави. Тепер цим виборцям треба визначатися, кого обирати. "Теоретично, вони могли б піти до Вакарчука. До Гройсмана – ні. Колись "Самопоміч" допомагала Саакашвілі, тож і до них могли б", – припустив політолог.

Зеленський намагається не допустити перетікання цих голосів, а монополізувати їх та "втягнути в себе". Конкретно зараз Саакашвілі потрібен президенту для вирішення тактичних задач,

– зазначив він.

Таран також переконаний, що у Саакашвілі є амбіції отримати посаду у виконавчій владі при Зеленському. Проте будь-яка посада, крім прем'єр-міністра, буде замалою для нього.

"Крім цього, у політика є зв'язки, наприклад, в американській адміністрації. Оскільки в Зеленського погіршилися стосунки з адміністрацією Трампа, то Саакашвілі може виконувати послуги перемовника й бути корисним для президента України", – підсумував політичний експерт.



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