19:51
29 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Тіматі одягатиме опришніків Кожугєта
      Вєсті Кремля
      22:12, 28 травня
      Вєсті.UA: Абсурдні козирі Луценка. Ляшко дихає Гройсману в спину
      Вєсті.UA
      21:47, 28 травня
      Скільки заробляє олігарх Фірташ на заводі-гіганті та хто із чиновників йому допомагає
      ЦРУ
      09:02, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, 23 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Чому Зеленський повернув Саакашвілі громадянство: думка політолога

      167 Читать новость на русском
      Міхеїл Саакашвілі
      Міхеїл Саакашвілі / Фото із відкритих джерел

      Напередодні парламентських виборів президент Володимир Зеленський робитиме багато кроків, аби сподобатися електорату. Він намагатиметься максимально мобілізувати виборців навколо себе.

      Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив політолог Віктор Таран.

      Читайте також: Саакашвілі повернувся: що робитиме амбітний політик і кому це вигідно?

      За його словами, рейтинг Саакашвілі в різні часи коливався й інколи сягав навіть 7%. Останні ж рейтинги перед депортацією політика показували десь 2%.

      Зеленський вже оголосив про свої амбітні плани формувати в наступному парламенті більшість виключно на базі своєї політсили, тобто монополізувати владу,
      – наголосив Таран.

      Ще тиждень тому рейтинги партії "Слуга народу" складали 43%, тепер цей показник зменшився до 37%. Це відбулося, зокрема, через те, що піднявся рейтинг Вакарчук та Гройсмана, зазначив політолог.

      Що відомо про позачергові парламентські вибори?Президент України Володимир Зеленський 21 травня видав указ про розпуск Верховної Ради восьмого скликання. Позачергові вибори до українського парламенту відбудуться 21 липня 2019 року. На парламентських виборах 2019 року до Верховної Ради мають шанси потрапити чотири партії, які набирають 5% та більше голосів виборців. Це – "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", партія Порошенка "Європейська солідарність" і ВО "Батьківщина".

      На думку експерта, "Рух нових сил" вже є в електоральній базі президента Зеленського на виборах глави держави. Тепер цим виборцям треба визначатися, кого обирати. "Теоретично, вони могли б піти до Вакарчука. До Гройсмана – ні. Колись "Самопоміч" допомагала Саакашвілі, тож і до них могли б", – припустив політолог.

      Зеленський намагається не допустити перетікання цих голосів, а монополізувати їх та "втягнути в себе". Конкретно зараз Саакашвілі потрібен президенту для вирішення тактичних задач,
      – зазначив він.

      Таран також переконаний, що у Саакашвілі є амбіції отримати посаду у виконавчій владі при Зеленському. Проте будь-яка посада, крім прем'єр-міністра, буде замалою для нього.

      "Крім цього, у політика є зв'язки, наприклад, в американській адміністрації. Оскільки в Зеленського погіршилися стосунки з адміністрацією Трампа, то Саакашвілі може виконувати послуги перемовника й бути корисним для президента України", – підсумував політичний експерт.


      Що пов'язує Саакашвілі з Україною

      blog_ava
      Партія "Слуга народу": хто спонсорує та скільки грошей вона витрачає
      сьогодні
      6641
      Теги: Новини політики Новини України Міхеїл Саакашвілі Саакашвілі повернули українське громадянство Парламентські вибори 2019 Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Корупціонери аплодують стоячи: що відбувається в Окружному адмінсуді
      сьогодні , 00:01 Корупціонери аплодують стоячи: що відбувається в Окружному адмінсуді
      Роман Маселко 731
      Це буде майже революція, – Фесенко про новий парламент, склад "Слуги народу" і Коломойського
      28 травня , 20:03 Це буде майже революція, – Фесенко про новий парламент, склад "Слуги народу" і Коломойського
      Інна Жолобович 3798
      Саакашвілі та громадянство: чого чекати від повернення екстравагантного грузина
      28 травня , 18:33 Саакашвілі та громадянство: чого чекати від повернення екстравагантного грузина
      Євгенія Мазур 1767
      Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      28 травня , 18:30 Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      Віталій Дейнега 735
      Саакашвілі повернули українське громадянство: реакція соцмереж
      28 травня , 17:53 Саакашвілі повернули українське громадянство: реакція соцмереж
      6154
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук