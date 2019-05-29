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      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Саакашвілі відповів, чи братиме участь у парламентських виборах

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      Міхеїл Саакашвілі повернувся в Україну
      Міхеїл Саакашвілі повернувся в Україну / sharij.net

      Міхеїл Саакашвілі повернувся в Україну, але брати участь у дострокових парламентських виборах бажання не має.

      Про це він сказав в прямому ефірі 24 каналу.

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      В мене нема бажання цього робити. Мене зараз звабити чи спокусити якимись посадами або парламентерством – це не для мене, 
      – наголосив Саакашвілі.

      "Я вважаю, що зараз з'явився унікальний шанс в Україні, нова енергія і час великих ідей", – пояснив політик. 

      Міхеїл Саакашвілі повернувся в Україну​: дивіться відео

      Діяльність Саакашвілі в Україні, дивіться інфографіку:

      сакаашвілі
      Саакашвілі та Україна – інфографіка

      Що відомо про позачергові парламентські вибори?Президент України Володимир Зеленський 21 травня видав указ про розпуск Верховної Ради восьмого скликання. Позачергові вибори до українського парламенту відбудуться 21 липня 2019 року. На парламентських виборах 2019 року до Верховної Ради мають шанси потрапити чотири партії, які набирають 5% та більше голосів виборців. Це – "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", партія Порошенка "Європейська солідарність" і ВО "Батьківщина".

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      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 Новини політики Міхеїл Саакашвілі Саакашвілі повернули українське громадянство
      Джерело: 24 канал
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