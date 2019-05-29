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      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Может ли Саакашвили уйти в парламент: объяснение эксперта

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      Может ли Саакашвили уйти в парламент
      Может ли Саакашвили уйти в парламент / dosvitok.if.ua

      Михаил Саакашвили вернулся в Украину. Пока неизвестно, какими будут его следующие шаги, однако некоторые эксперты считают, что он может пойти на выборы в Верховную Раду.

      Такое мнение высказал политолог Виктор Таран в прямом эфире 24 каналу.

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      Пойдет ли Саакашвили на парламентские выборы

      По словам эксперта, Саакашвили заявил, что не имеет никаких политических амбиций. "Но партия, которую представляют его единомышленники, вела прополитический бой. Я думаю, что после условного воссоединения они договорятся и решат, в каком формате это может происходить. Да, "Движение новых сил" может возглавить Юрий Деревянко или Ольга Галабала. А Саакашвили может их морально или медийно поддерживать", – сказал Таран.

      Что касается самого Саакашвили, то тут мнения расходятся. С одной стороны, мы слышали его заявления, что он не собирается участвовать в политической жизни. Но считаю, что у него здесь осталось очень много незавершенных дел и политических оппонентов, с которыми он враждовал перед отъездом. Поэтому я думаю, что мы скоро услышим много громких заявлений против Арсена Авакова, Петра Порошенко и других,
      – заявил политолог.

      Может ли Саакашвили попасть в партию Зеленского

      Эксперт отметил, что у Саакашвили есть амбиции получить должность в исполнительной власти при Зеленском. "Но любая должность, кроме премьер-министра, будет маловата для него. Я думаю, что он будет максимально над этим работать, чтобы этого достичь. Тем более, давайте не забывать, что у него есть связи в американской администрации и т.п.", – сказал Таран.

      Поскольку у Зеленского ухудшились отношения с Администрацией Трампа, то Михаил Саакашвили может выполнять услуги переговорщика, чем будет полезен для президента Украины,
      – заверил политолог

      Таран добавил, что Саакашвили уже просил у Порошенко должность премьер-министра, но он ее не получил.

      Имеет ли Саакашвили право идти в парламент

      Отметим, что для того, чтобы пойти в Раду, нужно около 5 лет непрерывно проживать на территории Украины. Однако, по словам эксперта, Саакашвили должен иметь 5 лет непрерывного стажа, однако там есть неточности.

      "Я сомневаюсь, что Саакашвили имеет 5 лет украинского гражданства, ведь Петр Порошенко его предоставил в 2015 году. Однако просто поддержать свою партию он может", – подытожил Таран.

      саакашвілі україна
      Что связывает Саакашвили с Украиной

      Смотрите видео о возвращении Михаила Саакашвили в Украину:

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      Теги: Новости Украины Парламентские выборы 2019 Новости политики Саакашвили вернули украинское гражданство Михаил Саакашвили Петр Порошенко
      Источник: 24 канал
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