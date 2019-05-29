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      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Чи може Саакашвілі піти в парламент: пояснення експерта

      24
      Чи може Саакашвілі піти в парламент
      Чи може Саакашвілі піти в парламент / dosvitok.if.ua

      Міхеїл Саакашвілі повернувся в Україну. Наразі невідомо, якими будуть його наступні кроки, проте деякі експерти вважають, що він може піти на вибори до Верховної Ради.

      Таку думку висловив політолог Віктор Таран у прямому ефірі 24 каналу. 

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      Чим піде Саакашвілі на парламентські вибори

      За словами експерта, Саакашвілі заявив, що немає ніяких політичних амбіцій. "Але партія, яку представляють його однодумці, вела прополітичний бій. Я думаю, що після умовного воз’єднання вони домовляться і вирішать, в якому форматі це може відбуватися. Так, "Рух нових сил" може очолити Юрій Дерев'янко чи Ольга Галабала. А Саакашвілі може їх морально чи медійно підтримувати", – відповів Таран.

      Що стосується самого Саакашвілі, то тут думки розходяться. З одного боку, ми чули його заяви, що він не збирається брати участь у політичному житті. Але вважаю, що в нього тут залишилося дуже багато незавершених справ та політичних опонентів, з якими він ворогував перед від’їздом. Тому я думаю, що ми незабаром почуємо багато гучних заяв проти Арсена Авакова, Петра Порошенка та інших,
      – заявив політолог.

      Чи може Саакашвілі потрапити в партію Зеленського

      Експерт наголосив, що у Саакашвілі є амбіції отримати посаду у виконавчій владі при Зеленському. "Але будь-яка посада, крім прем'єр-міністра, буде замала для нього. Я думаю, що він буде максимально над цим працювати, щоб цього досягнути. Тим більше, давайте не забувати, що в нього є зв'язки в американській адміністрації тощо", – сказав Таран.

      Оскільки в Зеленського погіршилися стосунки з Адміністрацією Трампа, то Міхеїл Саакашвілі може виконувати послуги переговорника, чим бути корисним для президента України,
      – запевнив політолог

      Таран додав, що Саакашвілі вже просив у Порошенка посаду прем'єр-міністра, але він її не отримав.

      Чи має Саакашвілі право піти в парламент

      Зазначимо, що для того, щоб піти в Раду, потрібно близько 5 років безперервно проживати на території України. Проте, за словами експерта, Саакашвілі має мати 5 років безперервного стажу, проте там є неточності.

      "Я сумніваюся, що Саакашвілі має 5 років українського громадянства, адже Петро Порошенко його надав у 2015 році. Проте просто підтримати свою партію він може", – підсумував Таран.

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      Дивіться відео про повернення Міхеїла Саакашвілі в Україну:

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      Теги: Новини політики Новини України Міхеїл Саакашвілі Саакашвілі повернули українське громадянство Парламентські вибори 2019 Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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