Саакашвілі звернувся до українців: головні цитати

Міхеїл Саакашвілі 29 травня повернувся в Україну після того, як президент Володимир Зеленський повернув йому українське громадянство. Політик прилетів в аеропорт "Бориспіль" о 17:45 та вже встиг коротко поспілкуватися з журналістами.

Зустріти Саакашвілі в аеропорту прийшли соратники, сотні прихильників та десятки журналістів.

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Міхеїл Саакашвілі привітав усіх присутніх та наголосив, що його переповняють емоції. Окрім того, він особисто подякував журналісту Дмитру Гордону, депутатам Степану Хмарі та Віталію Купрію у сприянні його поверненню в Україну.

ТОП-10 цитат Саакашвілі під час звернення до українців:

– Я повернувся в країну, яку люблю. Я повернувся сюди робити те, що я найкраще вмію робити, – будувати те, що мені не дали в Одесі.

– Україна буде найбільш успішною в Європі.

– Президент Зеленський показав, що він незалежний політик.

– Якщо Зеленському буде потрібна моя порада, то я йому її дам.

– За все життя я не заробив в політиці грошей.

– Я не чекаю тут посад.

– Я сам не піду на жодні вибори, але буду робити все, аби допомагати новим людям.

– Пацан сказав – пацан зробив ( про повернення громадянства Зеленським – ред. 24 канал)

– Цей президент – не простий хлопець і він багатьох здивує. я маю на це чуйку.

– Я амбітна людина, але особистих амбіцій у мене немає.

До слова, Саакашвілі відповів лише на декілька запитань журналістів через гамір у аеропорту "Бориспіль".

Як Саакашвілі повернули громадянство і що він робитиме в Україні

28 травня Зеленський вніс зміни до указу, який ще у 2017 році підписував п’ятий український гарант Петро Порошенко. Відповідно до цих змін, колишньому очільнику Одеської ОДА Міхеїлу Саакашвалі повернуто українське громадянство.

Саакашвілі емоційно відреагував на цю новину та пообіцяв всіляко підтримувати Зеленського. Також політик додав, що в Україні і взагалі скрізь планує надалі боротися із корупцією, несправедливістю та олігархами.

Проте, він не може брати участь у дострокових парламентських виборах у липні 2019 року, адже не проживає в Україні протягом останніх 5 років.

Сам Саакшвілі був лідером партії "Рух нових сил Міхеїла Саакашвілі". 28 травня він розповів, що колишня українська влада, зокрема міністр юстиції Павло Петренко, нібито позбавили його власної політсили. Зокрема, партію перереєстрували на чоловіка з іменем Михайло Саакашвілі.



Що пов'язує Саакашвілі з Україною

Дивіться відео про повернення Міхеїла Саакашвілі в Україну:

Чому Саакашвілі не впускали на територію України?У липні 2017 року колишнього очільника Одещини Міхеїла Саакашвілі позбавили українського громадянства. Це трапилось, коли політик перебував у Польщі. Після цього він незаконно перетнув кордон та повернувся до України. ЗМІ такий його крок нарекли "проривом Саакашвілі".



​12 лютого 2018 року Саакашвілі затримали в Києві. Після цього його депортували чартерним літаком до Варшави, звідки політик нелегально прибув до України. Згодом йому заборонили в’їзд на територію України терміном на три роки – до 13 лютого 2021 року.



У 2018 році Саакашвілі отримав у Нідерландах посвідчення особи, що дає право на проживання в ЄС. Завдяки ньому він пересувається по всьому світу. Цим же він скористається й для повернення в Україну.