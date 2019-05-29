19:52
29 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Тіматі одягатиме опришніків Кожугєта
      Вєсті Кремля
      22:12, 28 травня
      Вєсті.UA: Абсурдні козирі Луценка. Ляшко дихає Гройсману в спину
      Вєсті.UA
      21:47, 28 травня
      Скільки заробляє олігарх Фірташ на заводі-гіганті та хто із чиновників йому допомагає
      ЦРУ
      09:02, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, 23 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Саакашвілі звернувся до українців: головні цитати

      541 Читать новость на русском
      Саакашвілі в Україні: цитати - як Сыхеъл Саакашвілі спілкувався з журналістами
      Саакашвілі звернувся до українців: головні цитати / Колаж 24 каналу

      Міхеїл Саакашвілі 29 травня повернувся в Україну після того, як президент Володимир Зеленський повернув йому українське громадянство. Політик прилетів в аеропорт "Бориспіль" о 17:45 та вже встиг коротко поспілкуватися з журналістами.

      Зустріти Саакашвілі в аеропорту прийшли соратники, сотні прихильників та десятки журналістів.

      Читайте також: Міхеїл Саакашвілі повернувся в Україну: фото і відео

      Міхеїл Саакашвілі привітав усіх присутніх та наголосив, що його переповняють емоції. Окрім того, він особисто подякував журналісту Дмитру Гордону, депутатам Степану Хмарі та Віталію Купрію у сприянні його поверненню в Україну. 

      ТОП-10 цитат Саакашвілі під час звернення до українців:

      – Я повернувся в країну, яку люблю. Я повернувся сюди робити те, що я найкраще вмію робити, – будувати те, що мені не дали в Одесі.

      – Україна буде найбільш успішною в Європі.

      – Президент Зеленський показав, що він незалежний політик.

      – Якщо Зеленському буде потрібна моя порада, то я йому її дам.

      – За все життя я не заробив в політиці грошей.

      – Я не чекаю тут посад.

      – Я сам не піду на жодні вибори, але буду робити все, аби допомагати новим людям.

      – Пацан сказав – пацан зробив ( про повернення громадянства Зеленським – ред. 24 канал)

      – Цей президент – не простий хлопець і він багатьох здивує. я маю на це чуйку.

      – Я амбітна людина, але особистих амбіцій у мене немає.

      До слова, Саакашвілі відповів лише на декілька запитань журналістів через гамір у аеропорту "Бориспіль".

      Як Саакашвілі повернули громадянство і що він робитиме в Україні

      28 травня Зеленський вніс зміни до указу, який ще у 2017 році підписував п’ятий український гарант Петро Порошенко. Відповідно до цих змін, колишньому очільнику Одеської ОДА Міхеїлу Саакашвалі повернуто українське громадянство.

      Саакашвілі емоційно відреагував на цю новину та пообіцяв всіляко підтримувати Зеленського. Також політик додав, що в Україні і взагалі скрізь планує надалі боротися із корупцією, несправедливістю та олігархами.

      Проте, він не може брати участь у дострокових парламентських виборах у липні 2019 року, адже не проживає в Україні протягом останніх 5 років.

      Сам Саакшвілі був лідером партії "Рух нових сил Міхеїла Саакашвілі". 28 травня він розповів, що колишня українська влада, зокрема міністр юстиції Павло Петренко, нібито позбавили його власної політсили. Зокрема, партію перереєстрували на чоловіка з іменем Михайло Саакашвілі.

      саакашвілі україна
      Що пов'язує Саакашвілі з Україною

      Дивіться відео про повернення Міхеїла Саакашвілі в Україну:

       

      Чому Саакашвілі не впускали на територію України?У липні 2017 року колишнього очільника Одещини Міхеїла Саакашвілі позбавили українського громадянства. Це трапилось, коли політик перебував у Польщі. Після цього він незаконно перетнув кордон та повернувся до України. ЗМІ такий його крок нарекли "проривом Саакашвілі".

      ​12 лютого 2018 року Саакашвілі затримали в Києві. Після цього його депортували чартерним літаком до Варшави, звідки політик нелегально прибув до України. Згодом йому заборонили в’їзд на територію України терміном на три роки – до 13 лютого 2021 року.

      У 2018 році Саакашвілі отримав у Нідерландах посвідчення особи, що дає право на проживання в ЄС. Завдяки ньому він пересувається по всьому світу. Цим же він скористається й для повернення в Україну.

      blog_ava
      Кого Зеленський призначив на ключові посади: список
      сьогодні
      80148
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини політики Новини України Саакашвілі повернули українське громадянство Міхеїл Саакашвілі Володимир Зеленський Публікації
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Кого Зеленський призначив на ключові посади: список
      сьогодні , 19:42 Кого Зеленський призначив на ключові посади: список
      80138
      Зникнення серверів з Адміністрації Президента: що про це відомо
      сьогодні , 19:30 Зникнення серверів з Адміністрації Президента: що про це відомо
      Анастасія Зазуляк 2876
      Гройсман і Ко: хто долучиться до нової політичної партії
      сьогодні , 19:01 Гройсман і Ко: хто долучиться до нової політичної партії
      Ірина Поліщук 1652
      Саакашвілі повернувся: що робитиме амбітний політик і кому це вигідно?
      сьогодні , 18:30 Саакашвілі повернувся: що робитиме амбітний політик і кому це вигідно?
      Інна Жолобович 1000
      Українець з "ДНР", або Про що говорять по ту сторону фронту
      сьогодні , 17:05 Українець з "ДНР", або Про що говорять по ту сторону фронту
      Єлизавета Герасимюк 1659
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук