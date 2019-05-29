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      Саакашвили обратился к украинцам: главные цитаты

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      Саакашвили в Украине: главные цитаты - как он общался с журналистами
      Саакашвили обратился к украинцам: главные цитаты / Коллаж 24 канала

      Михаил Саакашвили 29 мая вернулся в Украину после того, как президент Владимир Зеленский вернул ему украинское гражданство. Политик прилетел в аэропорт "Борисполь" в 17:45 и уже успел коротко пообщаться с журналистами.

      Встретить Саакашвили в аэропорту пришли соратники, сотни сторонников и десятки журналистов.

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      Михаил Саакашвили поздравил всех присутствующих и отметил, что его переполняют эмоции. Кроме того, он лично поблагодарил журналиста Дмитрия Гордона, депутатов Степана Хмару и Виталия Куприя в содействии его возвращению в Украину.

      ТОП–10 цитат Саакашвили во время обращения к украинцам:

      – Я вернулся в страну, которую люблю. Я вернулся сюда делать то, что я лучше умею делать, – строить то, что мне не дали в Одессе.

      – Украина будет наиболее успешной в Европе.

      – Президент Зеленский показал, что он независимый политик.

      – Если Зеленскому потребуется мой совет, то я ему дам.

      – За всю жизнь я не заработал в политике денег.

      – Я не жду здесь должностей.

      – Я сам не пойду ни на какие выборы, но буду делать все, чтобы помогать новым людям.

      – Пацан сказал – пацан сделал (о возвращении гражданства Зеленским – ред. 24 канал)

      – Этот президент – не простой парень и он многих удивит. У меня чуйка на это.

      – Я амбициозный человек, но личных амбиций у меня нет.

      К слову, Саакашвили ответил лишь на несколько вопросов журналистов из-за шуму в аэропорту "Борисполь".

      Как Саакашвили вернули гражданство и что он будет делать в Украине

      28 мая Зеленский внес изменения в указ, который еще в 2017 году подписывал пятый украинский гарант Петр Порошенко. Согласно этим изменениям, бывшему главе Одесской ОГА Михаилом Саакашвали возвращено украинское гражданство.

      Саакашвили эмоционально отреагировал на эту новость и пообещал всячески поддерживать Зеленского. Также политик добавил, что в Украине и вообще везде планирует в дальнейшем бороться с коррупцией, несправедливостью и олигархами.

      Однако, он не может участвовать в досрочных парламентских выборах в июле 2019 года, ведь не проживает в Украине на протяжении последних 5 лет.

      Сам Саакшвили был лидером партии "Движение новых сил Михаила Саакашвили". 28 мая он рассказал, что бывшая украинская власть, в частности министр юстиции Павел Петренко, якобы лишили его собственной политсилы. В частности, партию перерегистрировали на мужчину с именем Михаил Саакашвили.

      саакашвілі україна
      Что связывает Саакашвили с Украиной

      Смотрите видео о возвращении Михаила Саакашвили в Украину:

      Почему Саакашвили не пускали на территорию Украины?
      В июле 2017 года бывшего главы Одесской Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства. Это случилось, когда политик находился в Польше. После этого он незаконно пересек границу и вернулся в Украину. СМИ такой его шаг назвали "прорывом Саакашвили".

      12 февраля 2018 года Саакашвили задержали в Киеве. После этого его депортировали чартерным самолетом в Варшаву, откуда политик нелегально прибыл в Украину. Впоследствии ему запретили въезд на территорию Украины сроком на три года – до 13 февраля 2021 года.

      В 2018 году Саакашвили получил в Нидерландах удостоверение личности, дающее право на проживание в ЕС. Благодаря ему он передвигается по всему миру. Этим же он воспользуется и для возвращения в Украину.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Саакашвили вернули украинское гражданство Михаил Саакашвили Публикации Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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