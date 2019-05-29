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      Михаил Саакашвили вернулся в Украину: фото и видео

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      Михаил Саакашвили вернулся в Украину - фото и видео 29 мая 2019
      Саакашвили прилетел в Украину / Screenshot

      Михаил Саакашвили 29 мая вернулся в Украину после того, как президент Владимир Зеленский вернул ему украинское гражданство. Политик прилетел в аэропорт "Борисполь" в 17:45. Должен был прибыть раньше, однако рейс задержали.

      По словам Саакашвили, он вернулся рейсом №753 авиакомпании LOT из Варшавы. Пограничники пропустили бывшего чиновника, ведь "гражданам Украины не может быть ограничен въезд на территорию Украины ни при каких обстоятельствах". Вместе с Саакашвили прилетели его помощница, адвокат Вячеслав Самсоненко и нардеп Виталий Куприй. Последний, по словам одного из присутствующих, полетел в Варшаву специально, чтобы "вернуть Саакашвили в Украину".

      Читайте также: Саакашвили возвращается: интересные факты и курьезы из биографии политика

      Саакашвили вернулся в Украину

      В аэропорту Саакашвили встречали десятки его сторонников. В частности, соратник Давид Сакварелидзе. Когда вышел Саакашвили люди скандировали "Миша!" и не давали ему пройти – хотели пожать руку или поздороваться с политиком.

      Саакашвили в "Борисполе": фото

      Встретить Саакашвили в аэропорту пришли соратники, сторонники и журналисты: фото 24 канала

       

      В ожидании комментариев от Саакашвили собралось очень много журналистов, что создало, по словам корреспондента, давку и бардак.

      Собралось очень много людей

      Саакашвили пока еще не имеет украинского паспорта. В Киев политик смог прилететь благодаря "удостоверению личности на возвращение в Украину", которое ему в Варшаве передал украинский консул.


      Свидетельство на возвращение в Украину Саакашвили

      Как Саакашвили вернули гражданство и что он будет делать в Украине

      28 мая Зеленский внес изменения в указ, который еще в 2017 году подписывал пятый украинский гарант Петр Порошенко. Согласно этим изменениям, бывшему главе Одесской ОГА Михаилу Саакашвали возвращено украинское гражданство.

      Саакашвили эмоционально отреагировал на эту новость и пообещал всячески поддерживать Зеленского. Также политик добавил, что в Украине и вообще везде планирует в дальнейшем бороться с коррупцией, несправедливостью и олигархами.

      Однако, он не может участвовать в досрочных парламентских выборах в июле 2019 года, ведь не проживает в Украине на протяжении последних 5 лет.

      Сам Саакшвили был лидером партии "Движение новых сил Михаила Саакашвили". 28 мая он рассказал, что бывшая украинская власть, в частности министр юстиции Павел Петренко, якобы лишили его собственной политсилы. В частности, партию перерегистрировали на мужчину с именем Михаил Саакашвили.

      міхеїл саакашвілі
      Что связывает Саакашвили с Украиной

      Почему Саакашвили не пускали на территорию Украины?
      В июле 2017 года бывшего главу Одесской области Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства. Это случилось, когда политик находился в Польше. После этого он незаконно пересек границу и вернулся в Украину. СМИ такой его шаг назвали "прорывом Саакашвили".

      12 февраля 2018 года Саакашвили задержали в Киеве. После этого его депортировали чартерным самолетом в Варшаву, откуда политик нелегально прибыл в Украину. Впоследствии ему запретили въезд на территорию Украины сроком на три года – до 13 февраля 2021 года.

      В 2018 году Саакашвили получил в Нидерландах удостоверение личности, которое дает право на проживание в ЕС. Благодаря ему он передвигается по всему миру. Этим же он воспользуется и для возвращения в Украину.

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      Теги: Владимир Зеленский Михаил Саакашвили Саакашвили вернули украинское гражданство Новости Украины Новости политики авиация Новости Борисполя Госпогранслужба
      Источник: 24 канал
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