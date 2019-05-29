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      Міхеїл Саакашвілі повернувся в Україну: фото і відео

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      Міхеїл Саакашвілі повернувся в Україну 29.05.2019 - фото і відео
      Саакашвілі прилетів в Україну / Screenshot

      Міхеїл Саакашвілі 29 травня повернувся в Україну після того, як президент Володимир Зеленський повернув йому українське громадянство. Політик прилетів в аеропорт "Бориспіль" о 17:45. Мав прибути раніше, проте рейс затримали.

      За словами Саакашвілі, він повернувся рейсом №753 авіакомпанії LOT з Варшави. Прикордонники пропустили колишнього чиновника, адже "громадянам України не може бути обмежено в'їзд на територію України ні за яких обставин". Разом із Саакашвілі прилетіли його помічниця, адвокат В'ячеслав Самсоненко та нардеп Віталій Купрій. Останній, за словами одного з присутніх, полетів до Варшави спеціально, щоб "повернути Саакашвілі в Україну".

      Читайте також: Саакашвілі повертається: найцікавіші факти та курйози з біографії політика


      Саакашвілі повернувся в Україну

      В аеропорту Саакашвілі зустрічали десятки його прихильників. Зокрема, соратник Давід Сакварелідзе. Коли вийшов Саакашвілі люди скандували "Міша!" та не давали йому пройти – хотіли потиснути руку або привітатись з політиком. 

      Саакашвілі у "Борисполі": фото

      Зустріти Саакашвілі в аеропорту прийшли соратники, прихильники та журналісти: фото 24 каналу

      В очікуванні коментарів від Саакашвілі зібралось дуже багато журналістів, що утворило, за словами кореспондета, давку і бардак. 


      Саакашвілі

      Саакашвілі наразі ще не має українського паспорта. В Київ політик зміг прилетіти завдяки "Посвідченню особи на повернення в Україну", яке йому у Варшаві передала українська консул.


      Посвідчення на повернення в Україну Саакашвілі

      Як Саакашвілі повернули громадянство і що він робитиме в Україні

      28 травня Зеленський вніс зміни до указу, який ще у 2017 році підписував п’ятий український гарант Петро Порошенко. Відповідно до цих змін, колишньому очільнику Одеської ОДА Міхеїлу Саакашвалі повернуто українське громадянство. 

      Саакашвілі емоційно відреагував на цю новину та пообіцяв всіляко підтримувати Зеленського. Також політик додав, що в Україні і взагалі скрізь планує надалі боротися із корупцією, несправедливістю та олігархами. 

      Проте, він не може брати участь у дострокових парламентських виборах у липні 2019 року, адже не проживає в Україні протягом останніх 5 років.

      Сам Саакшвілі був лідером партії "Рух нових сил Міхеїла Саакашвілі". 28 травня він розповів, що колишня українська влада, зокрема міністр юстиції Павло Петренко, нібито позбавили його власної політсили. Зокрема, партію перереєстрували на чоловіка з іменем Михайло Саакашвілі.

      міхеїл саакашвілі
      Що пов'язує Саакашвілі з Україною

      Чому Саакашвілі не впускали на територію України?У липні 2017 року колишнього очільника Одещини Міхеїла Саакашвілі позбавили українського громадянства. Це трапилось, коли політик перебував у Польщі. Після цього він незаконно перетнув кордон та повернувся до України. ЗМІ такий його крок нарекли "проривом Саакашвілі".

      ​12 лютого 2018 року Саакашвілі затримали в Києві. Після цього його депортували чартерним літаком до Варшави, звідки політик нелегально прибув до України. Згодом йому заборонили в’їзд на територію України терміном на три роки – до 13 лютого 2021 року.

      У 2018 році Саакашвілі отримав у Нідерландах посвідчення особи, що дає право на проживання в ЄС. Завдяки ньому він пересувається по всьому світу. Цим же він скористається й для повернення в Україну.

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      Теги: Новини України Новини політики Саакашвілі повернули українське громадянство Міхеїл Саакашвілі Володимир Зеленський Новини Борисполя авіація Держприкордонслужба
      Джерело: 24 канал
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