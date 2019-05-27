Парламентские выборы-2019: какие партии-кандидаты идут и какие у них шансы

Досрочные парламентские выборы-2019 состоятся 21 июля. Желающих попасть в Верховную Раду много. Кроме старожилов, появились новые партии. Прогнозы социологов и политологов разные.

Кто может пройти в Верховную Раду, какие будут объединения и новые лица – в материале 24 канала.

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С чем идут на выборы старые партии

Верховная Рада не включила в повестку дня сессии законопроект президента Владимира Зеленского о внесении изменений в избирательное законодательство. Итак, выборы пройдут по старой – смешанной системе. Половина парламента будет избираться по партийным закрытым спискам. Половина – в мажоритарных округах. Чтобы попасть в Верховную Раду, партия должна преодолеть пятипроцентный барьер.

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Согласно последним соцопросам, проведенным группой "Рейтинг" в середине мая, имеют шансы четыре партии: "Слуга народа" – 43,8% , "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 10,5%, "Блок Петра Порошенко "Солидарность" – 8,8% и ВО "Батькивщина" – 7,3%. На грани проходного барьера пока две политические силы – "Честь и сила" Игоря Смешко – 5,1%. И партия Святослава Вакарчука "Голос" – 4,6%.



Кто имеет шанс пройти в парламент согласно соцопросу

Кампания только началась. Хотя она и короткая, но показатели, конечно, будут меняться. По словам директора аналитического центра "Политика" Николая Давидюка, после инаугурации рейтинги Зеленского немного пошатнулись из-за ряда неправильных решений. Хотя его кандидаты от "Слуги народа" в мажоритарных округах могут легко победить. Кое-кто в шутку говорит, что на востоке Украины Зеленский может завести в парламент даже лошадь.

БПП переименовался в "Европейскую солидарность". Но, замечает Давидюк, как "Титаник" не назови, его ждет та же судьба.

"БПП-Солидарность" хочет перекрасить фасады и пригласить новых людей. Самая большая проблема – как спрятать в парламент тех, кого будут преследовать за коррупцию. А их более двухсот человек. И с таким рейтингом БПП все в список не попадут. Многие пойдут на округ,

– говорит Давидюк.

Политолог не исключает небольшого роста у "Батькивщины". Хотя на одном поле с Тимошенко будет бороться Радикальная партия Ляшко, у которой сейчас больше 3%.

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Что касается Смешко, тоже вопрос. Все зависит от его активного присутствия на телевидении. Он отобрал избирателя у "Гражданской позиции" Гриценко, но все может измениться.

"Объединение" Самопомич" Андрея Садового сейчас в процессе переформатирования. В частности, формирует партийные открытые списки на выборы. Они едва ли не единственные среди всех партий решили не ждать принятия в парламенте долгожданного нового Избирательного кодекса и начали публиковать свои открытые списки.

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Каковы шансы у условно новых партий?

Через спрос на новые лица сформировалось несколько новых проектов. Прежде Всего "Голос" Вакарчука. Шансы у него серьезные. Еще месяц назад рейтинги его условной партии были около 1%. После заявления о баллотировании "Голос" имеет уже 4,6%. По мнению Николая Давидюка, рейтинги будут расти динамично, вымывая голоса Порошенко и Зеленского.



Из новых партий больше всего шансов у "Голоса" Вакарчука

Кроме того, еще две политические силы – "Дій з нами" и "Люди важливі" тоже позиционируют себя в качестве новых демократических сил. В частности, лидерами "Дій з нами" являются нардепы Мустафа Найем и Светлана Залищук. "Люди важливі" – позиционируют себя праволиберальной силой, во главе которой стоят два известных бизнесмена – Максим Нефедов и киевский ресторатор, депутат Киевсовета Сергей Гусовский.

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По словам политолога Андрея Вигиринского, все эти партии можно отнести к так называемым еврооптимистам. Проблема в том, что у них схожее видение на развитие Украины и они в основном работают на молодую аудиторию. За исключением "Голоса" Вакарчука, у них очень низкая узнаваемость среди избирателей.

Основная задача "Голоса", "Дій з нами" и "Люди важливі" – перехватить студенчество, которое не подхватил Зеленский. Риторика у всех смежная. К примеру, в вопросе войны и мира, отношений с Россией, верховенства права, борьбы с коррупцией, переформатирования правоохранительных органов. Они будут говорить об одних и тех же ценностных вещах, критикуя Порошенко и Зеленского,

– считает Андрей Вигиринский.



У партии "Дій з нами" невысокая узнаваемость среди украинцев

Кроме "Голоса", по его убеждению, у других шансов нет. Спрос на новые лица особенно не сработает, потому что уже доволен "Слугой народа". Поэтому надо объединяться вокруг сильного игрока. Плюс подтянуть мажоритарщиков. И таким образом сформировать свою фракцию в парламенте.

Есть еще Гройсман и "Народный фронт", который надеется на плечах премьера зайти в парламент. Впрочем, замечает Николай Давыдюк, лидеры "фронтовиков" токсичны. И к Гройсману есть вопрос относительно тарифов на газ.

Оппозиционеры

На бывшем поле "Партии регионов" будут бороться 2-3 политические силы. В частности, это "Опоблок – За жизнь" Бойко-Рабиновича-Медведчука. К ним может присоединиться часть "Оппоблока", контролируемая Ахметовым. Но пока это вопрос.



"Опоблок" может снова объединиться

В то же время на этом поле собирается активно заходить так называемая "партия мэров", о создании которой объявили мэр Харькова Кернес и мэр Одессы Труханов. По сообщению СМИ, бизнесмен Игорь Коломойский консультирует новый проект, к которому присоединится "Видродження" и часть партии "Наш край".



Кернес и Труханов могут сформировать коалицию со "Слугой народа" и "Батькивщиной"?

По словам политолога Александра Леонова, такая партия вполне может преодолеть пятипроцентный барьер. Если два крупных города – Харьков и Одесса – массово проголосуют за этот блок.

Если "партия мэров" Труханова и Кернеса привлечет в список известных людей, то это еще увеличит их шансы. С точки зрения Коломойского – дополнительный бонус для создания коалиции в составе "Слуги народа", "Батькивщины" и "партии мэров",

– считает Александр Леонов.