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      Парламентские выборы-2019: какие партии-кандидаты идут и какие у них шансы

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      Парламентские выборы 2019 в Украине - кандидаты и шансы партий
      Стартовали парламентские выборы-2019 / 24 канал

      Досрочные парламентские выборы-2019 состоятся 21 июля. Желающих попасть в Верховную Раду много. Кроме старожилов, появились новые партии. Прогнозы социологов и политологов разные.

      Кто может пройти в Верховную Раду, какие будут объединения и новые лица – в материале 24 канала.

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      С чем идут на выборы старые партии

      Верховная Рада не включила в повестку дня сессии законопроект президента Владимира Зеленского о внесении изменений в избирательное законодательство. Итак, выборы пройдут по старой – смешанной системе. Половина парламента будет избираться по партийным закрытым спискам. Половина – в мажоритарных округах. Чтобы попасть в Верховную Раду, партия должна преодолеть пятипроцентный барьер.

      Читайте также: Выборы в Верховную Раду: какие партии проходят в парламент

      Согласно последним соцопросам, проведенным группой "Рейтинг" в середине мая, имеют шансы четыре партии: "Слуга народа" – 43,8% , "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 10,5%, "Блок Петра Порошенко "Солидарность" – 8,8% и ВО "Батькивщина" – 7,3%. На грани проходного барьера пока две политические силы – "Честь и сила" Игоря Смешко – 5,1%. И партия Святослава Вакарчука "Голос" – 4,6%.

      Вибори Верховної Ради
      Кто имеет шанс пройти в парламент согласно соцопросу

      Кампания только началась. Хотя она и короткая, но показатели, конечно, будут меняться. По словам директора аналитического центра "Политика" Николая Давидюка, после инаугурации рейтинги Зеленского немного пошатнулись из-за ряда неправильных решений. Хотя его кандидаты от "Слуги народа" в мажоритарных округах могут легко победить. Кое-кто в шутку говорит, что на востоке Украины Зеленский может завести в парламент даже лошадь.

      БПП переименовался в "Европейскую солидарность". Но, замечает Давидюк, как "Титаник" не назови, его ждет та же судьба.

      "БПП-Солидарность" хочет перекрасить фасады и пригласить новых людей. Самая большая проблема – как спрятать в парламент тех, кого будут преследовать за коррупцию. А их более двухсот человек. И с таким рейтингом БПП все в список не попадут. Многие пойдут на округ,
      – говорит Давидюк.

      Политолог не исключает небольшого роста у "Батькивщины". Хотя на одном поле с Тимошенко будет бороться Радикальная партия Ляшко, у которой сейчас больше 3%.

      Читайте также: Вакарчук идет в парламент: какие шансы у его партии

      Что касается Смешко, тоже вопрос. Все зависит от его активного присутствия на телевидении. Он отобрал избирателя у "Гражданской позиции" Гриценко, но все может измениться.

      "Объединение" Самопомич" Андрея Садового сейчас в процессе переформатирования. В частности, формирует партийные открытые списки на выборы. Они едва ли не единственные среди всех партий решили не ждать принятия в парламенте долгожданного нового Избирательного кодекса и начали публиковать свои открытые списки.

      Читайте также: Те, кто сейчас кричат об открытых списках, саботировали Избирательный Кодекс, – Оксана Сыроид

      Каковы шансы у условно новых партий?

      Через спрос на новые лица сформировалось несколько новых проектов. Прежде Всего "Голос" Вакарчука. Шансы у него серьезные. Еще месяц назад рейтинги его условной партии были около 1%. После заявления о баллотировании "Голос" имеет уже 4,6%. По мнению Николая Давидюка, рейтинги будут расти динамично, вымывая голоса Порошенко и Зеленского.

      Голос Вакарчук
      Из новых партий больше всего шансов у "Голоса" Вакарчука

      Кроме того, еще две политические силы – "Дій з нами" и "Люди важливі" тоже позиционируют себя в качестве новых демократических сил. В частности, лидерами "Дій з нами" являются нардепы Мустафа Найем и Светлана Залищук. "Люди важливі" – позиционируют себя праволиберальной силой, во главе которой стоят два известных бизнесмена – Максим Нефедов и киевский ресторатор, депутат Киевсовета Сергей Гусовский.

      Читайте также: Новые лица, мажоритарщики и люди Коломойского: кто может пройти в парламент

      По словам политолога Андрея Вигиринского, все эти партии можно отнести к так называемым еврооптимистам. Проблема в том, что у них схожее видение на развитие Украины и они в основном работают на молодую аудиторию. За исключением "Голоса" Вакарчука, у них очень низкая узнаваемость среди избирателей.

      Основная задача "Голоса", "Дій з нами" и "Люди важливі"  перехватить студенчество, которое не подхватил Зеленский. Риторика у всех смежная. К примеру, в вопросе войны и мира, отношений с Россией, верховенства права, борьбы с коррупцией, переформатирования правоохранительных органов. Они будут говорить об одних и тех же ценностных вещах, критикуя Порошенко и Зеленского,
       считает Андрей Вигиринский.

      Мустафа Найєм
      У партии "Дій з нами" невысокая узнаваемость среди украинцев

      Кроме "Голоса", по его убеждению, у других шансов нет. Спрос на новые лица особенно не сработает, потому что уже доволен "Слугой народа". Поэтому надо объединяться вокруг сильного игрока. Плюс подтянуть мажоритарщиков. И таким образом сформировать свою фракцию в парламенте.

      Есть еще Гройсман и "Народный фронт", который надеется на плечах премьера зайти в парламент. Впрочем, замечает Николай Давыдюк, лидеры "фронтовиков" токсичны. И к Гройсману есть вопрос относительно тарифов на газ.

      Оппозиционеры

      На бывшем поле "Партии регионов" будут бороться 2-3 политические силы. В частности, это "Опоблок – За жизнь" Бойко-Рабиновича-Медведчука. К ним может присоединиться часть "Оппоблока", контролируемая Ахметовым. Но пока это вопрос.

      Опоблок
      "Опоблок" может снова объединиться

      В то же время на этом поле собирается активно заходить так называемая "партия мэров", о создании которой объявили мэр Харькова Кернес и мэр Одессы Труханов. По сообщению СМИ, бизнесмен Игорь Коломойский консультирует новый проект, к которому присоединится "Видродження" и часть партии "Наш край".

      Кернес Труханов
      Кернес и Труханов могут сформировать коалицию со "Слугой народа" и "Батькивщиной"?

      По словам политолога Александра Леонова, такая партия вполне может преодолеть пятипроцентный барьер. Если два крупных города – Харьков и Одесса – массово проголосуют за этот блок.

      Если "партия мэров" Труханова и Кернеса привлечет в список известных людей, то это еще увеличит их шансы. С точки зрения Коломойского – дополнительный бонус для создания коалиции в составе "Слуги народа", "Батькивщины" и "партии мэров",
      – считает Александр Леонов.

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Петр Порошенко Новости Украины Новости политики Статьи Владимир Зеленский Публикации Слуга народа Андрей Садовой Оппозиционная платформа За жизнь Самопомич ВО Батьківщина Партия Голос Святослав Вакарчук Блок Петра Порошенко Парламентские выборы 2019
      Источник: 24 канал
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