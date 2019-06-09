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      В "Голосе" рассказали об особенностях отбора кандидатов в избирательный список

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      В Вакарчука рассказали об отборе в список партии и вспомнили о "донорах"
      В Вакарчука рассказали об отборе в список партии и вспомнили о "донорах" / Getty Images

      Глава избирательного штаба партии Вакарчука Юлия Клименко отметила, что за избирательный список партии Голос, который состоит из 226 мест, голосовал номинационный комитет из семи членов политсилы. Всего на место в списке претендовала тысяча человек.

      Также Клименко подчеркнула, что баллотироваться от политсилы по мажоритарным округам хотели 300 человек, из которых отобрали 70, к которым нет "репутационных претензий", сообщает Liga.net.

      Обратите внимание! Партия "Голос" презентовала список кандидатов с которыми идет на досрочные парламентские выборы

      Если журналисты предоставят факты, кто-нибудь из наших выдвиженцев в списке или по мажоритарке имеют с этим проблемы, мы на это отреагируем,
      – сказала Клименко.

      Также она сообщила, что в партии есть 45 доноров, которых они собираются представлять "по одному" в течение избирательной кампании.

      Что известно о партии "Голос"?16 мая Вакарчук представил команду своей партии "Голос", с которой пойдет на парламентские выборы. Лозунг политсилы: "Голос – партия настоящих перемен".

      Вакарчук говорит, что идет в политику, потому что Украина нуждается в настоящих изменений, которых требует народ. Для основателей партии приоритетом является изменить правила игры в украинской политике и отход от старой системы. Вакарчук также вспомнил об агрессии России и добавил, что страна должна противостоять врагу и защищать собственную безопасность.

      Вакарчук призвал неравнодушных украинский присоединяться к команде политсилы. Он утверждает, что партия не получает денег от олигархов, а поддерживают ее финансово много состоятельных людей, которые получают свои доходы законным путем.

      Перша п'ятірка списку
      Первая пятерка партии "Голос" на парламентские выборы-2019: инфографика

      blog_ava
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      Теги: Святослав Вакарчук Партия Голос Новости Украины Новости политики
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