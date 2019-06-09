Глава избирательного штаба партии Вакарчука Юлия Клименко отметила, что за избирательный список партии Голос, который состоит из 226 мест, голосовал номинационный комитет из семи членов политсилы. Всего на место в списке претендовала тысяча человек.

Также Клименко подчеркнула, что баллотироваться от политсилы по мажоритарным округам хотели 300 человек, из которых отобрали 70, к которым нет "репутационных претензий", сообщает Liga.net.

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Если журналисты предоставят факты, кто-нибудь из наших выдвиженцев в списке или по мажоритарке имеют с этим проблемы, мы на это отреагируем,

– сказала Клименко.

Также она сообщила, что в партии есть 45 доноров, которых они собираются представлять "по одному" в течение избирательной кампании.

Что известно о партии "Голос"?16 мая Вакарчук представил команду своей партии "Голос", с которой пойдет на парламентские выборы. Лозунг политсилы: "Голос – партия настоящих перемен".



Вакарчук говорит, что идет в политику, потому что Украина нуждается в настоящих изменений, которых требует народ. Для основателей партии приоритетом является изменить правила игры в украинской политике и отход от старой системы. Вакарчук также вспомнил об агрессии России и добавил, что страна должна противостоять врагу и защищать собственную безопасность.



Вакарчук призвал неравнодушных украинский присоединяться к команде политсилы. Он утверждает, что партия не получает денег от олигархов, а поддерживают ее финансово много состоятельных людей, которые получают свои доходы законным путем.



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