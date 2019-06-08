Партия "Голос" идет на досрочные парламентские выборы: список кандидатов
Во время съезда партия Святослава Вакарчука "Голос" обнародовала список своих кандитатов в народные депутаты на досрочных парламентских выборах. Также члены съезда единогласно поддержали решение об участии "Голоса" в выборах в Раду.
Партийный съезд "Голоса" состоялся 8 июня в Национальном музее истории Украины на Старокиевской горе в столице. Он состоялся за закрытыми дверями, однако все, что происходило в зале музея транслировали на нескольких больших мониторах. На съезде была представлена первая десятка кандидатов в депутаты.
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Партия голос идет в политику, чтобы вернуть человека в центр государства. Чтобы перестали делиться на левых и правых, чтобы объединились вокруг человека. Государство на ладони у человека, а не человек в кулаке государства,
– сказал Вакарчук в своем вступительном слове во время съезда "Голоса".
В первую двадцатку списка партии "Голос" вошли:
- Святослав Вакарчук – лидер партии, фронтмен музыкальной группы "Океан Эльзы";
- Юлия Клименко – экс-заместитель министра экономики Украины (2015-2016 годы), занимается бизнес-образованием;
- Кира Рудик – представительница IT-индустрии, глава компании Ring Ukraine;
- Ярослав Железняк – член Стратегической группы советников по поддержке реформ (SAGSUR) при Кабмине;
- Александра Устинова – до недавнего времени – член правления "Центра противодействия коррупции";
- Олег Макаров – юрист, антикоррупционер;
- Ярослав Юрчишин – общественный активист, антикоррупционер, экс-руководитель Transparency International Украина;
- Сергей Рахманин – журналист, заместитель главного редактора издания "Зеркало недели"
- Соломия Бобровская – соучредитель "Евромайдан SOS" и "Помощь ГПСУ", активистка движения "Честно";
- Ольга Стефанишин – бывший заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции;
- Александр Курдыдык – юрист, член правления Института общественно-экономических исследований (ИОЭИ);
- Владимир Цабаль – экономист;
- Андрей Осидчук – депутат Киевсовета;
- Роман Костенко – киборг, участник боевых действий на Донбассе, позывной "Гроза";
- Роман Лозинский – политолог, экс-глава "Украинской Галицкой партии";
- Инна Совсун – вице-президент Киевской школы экономики, экс-заместитель министра образования и науки Украины;
- Леся Василенко – адвокат, правозащитница, основательница и председатель правления ОО "Юридическая сотня";
- Рустем Умеров – украинский предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения;
- Алина Свидерская – экономистка;
- Андрей Шараськин – участник боевых действий на Донбассе, позывной "Богема".
Под №30 в списке "Голоса" шоумен Сергей Притула.
Сторонники партии имели возможность смотреть трансляцию со съезда "Голоса" на улице, возле смонтированной сцены/ фото 24 канал
Также Вакарчук на съезде рассказал, что первыми шагами "Голоса" в Раде будет продвижение законопроектов, которые бы "устраняли олигархов от власти в стране", а также – ряд судебных инициатив.
Первая двадцатка партии "Голос"/ фото Людмилы Кушнир (24 канал)
Также в своей речи Вакарчук вспомнил реформу здравоохранения и подчеркнул, что ее надо продолжать.
"Голос" идет в политику всерьез и надолго", – добавил он.
По окончании съезда Вакарчук анонсировал бесплатный концерт "Океана Эльзы" перед сторонниками на Старокиевской горе. Во время выступления группа презентует новую песню.
Первая пятерка партии "Голос" на парламентские выборы-2019: инфографика
Что известно о партии "Голос"?
16 мая Святослав Вакарчук объявил о создании собственной партии "Голос". Лозунг политсилы: "Голос – партия настоящих изменений".
Презентація партії "Голос" Святослава Вакарчука у Києві 16 травня
Вакарчук говорит, что идет в политику, потому что Украина нуждается в настоящих изменениях, которых требует народ. Для основателей партии приоритетом являются изменения правил игры в украинской политике и отход от старой системы. Вакарчук также вспомнил об агрессии России и добавил, что страна должна противостоять врагу и защищать собственную безопасность.
Так, 16 июня Вакарчук представил лишь первую пятерку своей партии. Впоследствии стало известно о еще 3 участниках политсилы.
Вакарчук представил свою партию "Голос": смотрите видео
Вакарчук призывает неравнодушных украинцев присоединяться к команде "Голоса". Он утверждает, что партия не получает денег от олигархов, а поддерживают ее финансово много состоятельных людей, которые получают свои доходы законным путем.
Одной из главных задач партии "Голос" в парламенте ее лидер считает возвращение незаконно осужденных украинских пленников из российского плена.