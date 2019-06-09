У "Голосі" розповіли про особливості відбору кандидатів до виборчого списку

Голова виборчого штабу партії Вакарчука Юлія Клименко зазначила, що за виборчий список партії Голос, яки складається з 226 місць, голосував номінаційний комітет з семи членів політсили. Всього на місце в списку претендувала тисяча осіб.

Також Клименко наголосила, що балотуватися від політсили по мажоритарних округах бажали 300 осіб, з яких відібрали 70, до яких немає "репутаційних претензій", повідомляє Liga.net.

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Якщо журналісти нададуть факти, що хто-небудь з наших висуванців у списку або по мажоритарці мають з цим проблеми, ми на це відреагуємо,

– сказала Клименко.

Також вона повідомила, що у партії є 45 донорів, яких вони збираються представляти "по одному" протягом виборчої кампанії.

Що відомо про партію "Голос"?16 травня Вакарчук презентував команду своєї партії "Голос" , з якою піде на парламентські вибори. Гасло політсили: "Голос – партія справжніх змін".



Вакарчук каже, що йде в політику, бо Україна потребує справжніх змін, яких вимагає народ. Для засновників партії пріоритетом є змінити правила гри в українській політиці та відхід від старої системи. Вакарчук також згадав про агресію Росії і додав, що країна має протистояти ворогу та захищати власну безпеку.



Вакарчук закликав небайдужих українців приєднуватися до команди політсили. Він переконує, що партія не отримує грошей від олігархів, а підтримують її фінансово багато заможних людей, які отримують свої статки законним шляхом.