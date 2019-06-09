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      У "Голосі" розповіли про особливості відбору кандидатів до виборчого списку

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      У Вакарчука розповіли про відбір до списку партії та згадали про "донорів"
      У Вакарчука розповіли про відбір до списку партії та згадали про "донорів" / Getty Images

      Голова виборчого штабу партії Вакарчука Юлія Клименко зазначила, що за виборчий список партії Голос, яки складається з 226 місць, голосував номінаційний комітет з семи членів політсили. Всього на місце в списку претендувала тисяча осіб.

      Також Клименко наголосила, що балотуватися від політсили по мажоритарних округах бажали 300 осіб, з яких відібрали 70, до яких немає "репутаційних претензій", повідомляє Liga.net.

      Зверніть увагу! Партія "Голос" презентувала список кандидатів з якими іде на дострокові парламентські вибори

      Якщо журналісти нададуть факти, що хто-небудь з наших висуванців у списку або по мажоритарці мають з цим проблеми, ми на це відреагуємо,
      – сказала Клименко.

      Також вона повідомила, що у партії є 45 донорів, яких вони збираються представляти "по одному" протягом виборчої кампанії.

      Що відомо про партію "Голос"?16 травня Вакарчук презентував команду своєї партії "Голос", з якою піде на парламентські вибори. Гасло політсили: "Голос – партія справжніх змін".

      Вакарчук каже, що йде в політику, бо Україна потребує справжніх змін, яких вимагає народ. Для засновників партії пріоритетом є змінити правила гри в українській політиці та відхід від старої системи. Вакарчук також згадав про агресію Росії і додав, що країна має протистояти ворогу та захищати власну безпеку.

      Вакарчук закликав небайдужих українців приєднуватися до команди політсили. Він переконує, що партія не отримує грошей від олігархів, а підтримують її фінансово багато заможних людей, які отримують свої статки законним шляхом.

      Перша п'ятірка списку
      Перша п'ятірка партії "Голос" на парламентські вибори-2019: інфографіка

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      Теги: Новини України Новини політики Партія Голос Святослав Вакарчук
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