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      ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЕВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
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      ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЕВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      "Опоблок", "Мира и развития", "Возрождение", "Наши" и "Доверяй делам" идут на выборы вместе

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      "Оппоблок", "Мира и развития", "Возрождение", "Наши" и "Доверяй делам" идут вместе на выборы
      "Оппоблок", "Мира и развития", "Возрождение", "Наши" и "Доверяй делам" идут вместе на выборы / 5 канал

      Партии "Оппозиционный блок", "Мира и развития", "Возрождение", "Наши" и "Доверяй делам" заявили об объединении для участия в парламентских выборах.

      "Мы идем на выборы вместе, чтобы восстановить мир, экономику и вернуть людям благосостояние. Мы проведем реальную децентрализацию и отменим антинародные "реформы", – сообщил заместитель главы парламентской фракции "Опоблока" Александр Вилкул.

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      Объявлены главные принципы этого политического объединения:

      • установление надежного и прочного мира в Украине;
      • организация переговорного процесса на востоке Украины и достижение разумных компромиссов;
      • закрепление в Конституции внеблокового статуса Украины;
      • поддержка государственного нейтралитета как основы межгосударственных отношений;
      • возрождение украинской экономики;
      • новая индустриализация страны;
      • высокий уровень зарплат, достойные пенсии и повышение стандартов качества жизни, создание новых рабочих мест;
      • развитие местного самоуправления;
      • углубленная децентрализация;
      • обеспечение права граждан разговаривать и учить своих детей на родном языке без языкового диктата со стороны государства;
      • невмешательство государства в религиозные и конфессиональные вопросы;
      • нормализация отношений со всеми соседями Украины;
      • забота о престиже Украины на мировой арене и авторитет институтов власти внутри страны

      Мир – это задача номер один. Прямые переговоры, достижение разумных компромиссов с соблюдением национальных интересов Украины. И полное выполнение минских соглашений – вот наш путь к миру. Но мир – это не только остановить войну на Донбассе. Мир нужен и между украинцами, без разделения на правильных и неправильных в вопросах языка, культуры, веры, истории,
       заявил глава парламентской фракции "Оппоблока" Вадим Новинский.

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      На 9 июня запланировано провести объединительный съезд, на котором будет создана организационная структура с единым партийным руководством и объявлено название политсилы. Объединенная политическая партия примет участие в досрочных парламентских выборах.

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Вадим Новинский Александр Вилкул Видродження Оппозиционный блок Парламентские выборы 2019 Парламентские выборы в России-2016
      Источник: 24 канал
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