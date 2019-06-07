"Опоблок", "Мира и развития", "Возрождение", "Наши" и "Доверяй делам" идут на выборы вместе
Партии "Оппозиционный блок", "Мира и развития", "Возрождение", "Наши" и "Доверяй делам" заявили об объединении для участия в парламентских выборах.
"Мы идем на выборы вместе, чтобы восстановить мир, экономику и вернуть людям благосостояние. Мы проведем реальную децентрализацию и отменим антинародные "реформы", – сообщил заместитель главы парламентской фракции "Опоблока" Александр Вилкул.
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Объявлены главные принципы этого политического объединения:
- установление надежного и прочного мира в Украине;
- организация переговорного процесса на востоке Украины и достижение разумных компромиссов;
- закрепление в Конституции внеблокового статуса Украины;
- поддержка государственного нейтралитета как основы межгосударственных отношений;
- возрождение украинской экономики;
- новая индустриализация страны;
- высокий уровень зарплат, достойные пенсии и повышение стандартов качества жизни, создание новых рабочих мест;
- развитие местного самоуправления;
- углубленная децентрализация;
- обеспечение права граждан разговаривать и учить своих детей на родном языке без языкового диктата со стороны государства;
- невмешательство государства в религиозные и конфессиональные вопросы;
- нормализация отношений со всеми соседями Украины;
- забота о престиже Украины на мировой арене и авторитет институтов власти внутри страны
Мир – это задача номер один. Прямые переговоры, достижение разумных компромиссов с соблюдением национальных интересов Украины. И полное выполнение минских соглашений – вот наш путь к миру. Но мир – это не только остановить войну на Донбассе. Мир нужен и между украинцами, без разделения на правильных и неправильных в вопросах языка, культуры, веры, истории,
– заявил глава парламентской фракции "Оппоблока" Вадим Новинский.
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На 9 июня запланировано провести объединительный съезд, на котором будет создана организационная структура с единым партийным руководством и объявлено название политсилы. Объединенная политическая партия примет участие в досрочных парламентских выборах.