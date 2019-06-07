"Опоблок", "Мира и развития", "Возрождение", "Наши" и "Доверяй делам" идут на выборы вместе

Партии "Оппозиционный блок", "Мира и развития", "Возрождение", "Наши" и "Доверяй делам" заявили об объединении для участия в парламентских выборах.

"Мы идем на выборы вместе, чтобы восстановить мир, экономику и вернуть людям благосостояние. Мы проведем реальную децентрализацию и отменим антинародные "реформы", – сообщил заместитель главы парламентской фракции "Опоблока" Александр Вилкул.

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Объявлены главные принципы этого политического объединения:

установление надежного и прочного мира в Украине;

организация переговорного процесса на востоке Украины и достижение разумных компромиссов;

закрепление в Конституции внеблокового статуса Украины;

поддержка государственного нейтралитета как основы межгосударственных отношений;

возрождение украинской экономики;

новая индустриализация страны;

высокий уровень зарплат, достойные пенсии и повышение стандартов качества жизни, создание новых рабочих мест;

развитие местного самоуправления;

углубленная децентрализация;

обеспечение права граждан разговаривать и учить своих детей на родном языке без языкового диктата со стороны государства;

невмешательство государства в религиозные и конфессиональные вопросы;

нормализация отношений со всеми соседями Украины;

забота о престиже Украины на мировой арене и авторитет институтов власти внутри страны

Мир – это задача номер один. Прямые переговоры, достижение разумных компромиссов с соблюдением национальных интересов Украины. И полное выполнение минских соглашений – вот наш путь к миру. Но мир – это не только остановить войну на Донбассе. Мир нужен и между украинцами, без разделения на правильных и неправильных в вопросах языка, культуры, веры, истории,

– заявил глава парламентской фракции "Оппоблока" Вадим Новинский.

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На 9 июня запланировано провести объединительный съезд, на котором будет создана организационная структура с единым партийным руководством и объявлено название политсилы. Объединенная политическая партия примет участие в досрочных парламентских выборах.