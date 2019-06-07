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      "Опоблок", "Миру і розвитку", "Відродження", "Наші" і "Довіряй ділам" ідуть разом на вибори

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      "Опоблок", "Миру і розвитку", "Відродження", "Наші" і "Довіряй ділам" ідуть разом на вибори
      "Опоблок", "Миру і розвитку", "Відродження", "Наші" і "Довіряй ділам" ідуть разом на вибори / Кадр з відео

      Партії "Опозиційний блок", "Партія миру і розвитку", "Відродження", "Наші" і "Довіряй ділам" заявили про об’єднання для участі у парламентських виборах.

      "Ми йдемо на вибори разом, щоб відновити мир, економіку і повернути людям достаток. Ми проведемо реальну децентралізацію і скасуємо антинародні "реформи", – повідомив заступник голови парламентської фракції "Опоблоку" Олександр Вілкул.

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      Оголошені головні принципи цього політичного об'єднання:

      • встановлення надійного і тривкого миру в Україні;
      • організація переговорного процесу на сході України та досягнення розумних компромісів;
      • закріплення в Конституції позаблокового статусу України;
      • підтримка державного нейтралітету як основи міждержавних відносин;
      • відродження української економіки;
      • нова індустріалізація країни;
      • високий рівень зарплат, гідні пенсії та підвищення стандартів якості життя, створення нових робочих місць;
      • розвиток місцевого самоврядування;
      • поглиблена децентралізація;
      • забезпечення права громадян розмовляти і навчати своїх дітей рідною мовою без мовного диктату з боку держави;
      • невтручання держави в релігійні та конфесійні питання;
      • нормалізація відносин з усіма сусідами України;
      • турбота про престиж України на світовій арені та авторитет інститутів влади всередині країни

      Мир – це задача номер один. Прямі переговори, досягнення розумних компромісів з дотриманням національних інтересів України. І повне виконання мінських угод – ось наш шлях до миру. Але мир – це на тільки зупинити війну на Донбасі. Мир потрібен і між українцями, без поділу на правильних і неправильних у питаннях мови, культури, віри, історії,
      – заявив голова парламентської фракції "Опоблоку" Вадим Новинський.

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      На 9 червня заплановано провести об’єднавчий з’їзд, на якому буде створена організаційна структура з єдиним партійним керівництвом та оголошена назва політсили. Об’єднана політична партія візьме участь у дочасних парламентських виборах.

       

       

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Вадим Новинський Олександр Вілкул Опозиційний блок Відродження Парламентські вибори у Росії-2016 Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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