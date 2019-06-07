"Опоблок", "Миру і розвитку", "Відродження", "Наші" і "Довіряй ділам" ідуть разом на вибори

Партії "Опозиційний блок", "Партія миру і розвитку", "Відродження", "Наші" і "Довіряй ділам" заявили про об’єднання для участі у парламентських виборах.

"Ми йдемо на вибори разом, щоб відновити мир, економіку і повернути людям достаток. Ми проведемо реальну децентралізацію і скасуємо антинародні "реформи", – повідомив заступник голови парламентської фракції "Опоблоку" Олександр Вілкул.

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Оголошені головні принципи цього політичного об'єднання:

встановлення надійного і тривкого миру в Україні;

організація переговорного процесу на сході України та досягнення розумних компромісів;

закріплення в Конституції позаблокового статусу України;

підтримка державного нейтралітету як основи міждержавних відносин;

відродження української економіки;

нова індустріалізація країни;

високий рівень зарплат, гідні пенсії та підвищення стандартів якості життя, створення нових робочих місць;

розвиток місцевого самоврядування;

поглиблена децентралізація;

забезпечення права громадян розмовляти і навчати своїх дітей рідною мовою без мовного диктату з боку держави;

невтручання держави в релігійні та конфесійні питання;

нормалізація відносин з усіма сусідами України;

турбота про престиж України на світовій арені та авторитет інститутів влади всередині країни

Мир – це задача номер один. Прямі переговори, досягнення розумних компромісів з дотриманням національних інтересів України. І повне виконання мінських угод – ось наш шлях до миру. Але мир – це на тільки зупинити війну на Донбасі. Мир потрібен і між українцями, без поділу на правильних і неправильних у питаннях мови, культури, віри, історії,

– заявив голова парламентської фракції "Опоблоку" Вадим Новинський.

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На 9 червня заплановано провести об’єднавчий з’їзд, на якому буде створена організаційна структура з єдиним партійним керівництвом та оголошена назва політсили. Об’єднана політична партія візьме участь у дочасних парламентських виборах.