"Опоблок", "Миру і розвитку", "Відродження", "Наші" і "Довіряй ділам" ідуть разом на вибори
Партії "Опозиційний блок", "Партія миру і розвитку", "Відродження", "Наші" і "Довіряй ділам" заявили про об’єднання для участі у парламентських виборах.
"Ми йдемо на вибори разом, щоб відновити мир, економіку і повернути людям достаток. Ми проведемо реальну децентралізацію і скасуємо антинародні "реформи", – повідомив заступник голови парламентської фракції "Опоблоку" Олександр Вілкул.
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Оголошені головні принципи цього політичного об'єднання:
- встановлення надійного і тривкого миру в Україні;
- організація переговорного процесу на сході України та досягнення розумних компромісів;
- закріплення в Конституції позаблокового статусу України;
- підтримка державного нейтралітету як основи міждержавних відносин;
- відродження української економіки;
- нова індустріалізація країни;
- високий рівень зарплат, гідні пенсії та підвищення стандартів якості життя, створення нових робочих місць;
- розвиток місцевого самоврядування;
- поглиблена децентралізація;
- забезпечення права громадян розмовляти і навчати своїх дітей рідною мовою без мовного диктату з боку держави;
- невтручання держави в релігійні та конфесійні питання;
- нормалізація відносин з усіма сусідами України;
- турбота про престиж України на світовій арені та авторитет інститутів влади всередині країни
Мир – це задача номер один. Прямі переговори, досягнення розумних компромісів з дотриманням національних інтересів України. І повне виконання мінських угод – ось наш шлях до миру. Але мир – це на тільки зупинити війну на Донбасі. Мир потрібен і між українцями, без поділу на правильних і неправильних у питаннях мови, культури, віри, історії,
– заявив голова парламентської фракції "Опоблоку" Вадим Новинський.
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На 9 червня заплановано провести об’єднавчий з’їзд, на якому буде створена організаційна структура з єдиним партійним керівництвом та оголошена назва політсили. Об’єднана політична партія візьме участь у дочасних парламентських виборах.