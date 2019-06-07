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      Кива перейшов до "Опозиційної платформи – За життя"

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      Кива зі співголовою "Опозиційної платформи- За життя" Вадимом Рабіновичем
      Кива зі співголовою "Опозиційної платформи- За життя" Вадимом Рабіновичем / Facebook-сторінка Іллі Киви

      Голова Соціалістичної партії України Ілля Кива склав повноваження лідера партії. Натомість він приєднався до партії "Опозиційна платформа – За життя".

      Відставку Киви прийняв черговий з'їзд Соціалістичної партії 5 червня, повідомили у прес-службі політсили. На з'їзді обрано нового голову Соцпартії – Сергія Чередніченка.

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      Проте сам Кива переконує, що не пішов із Соціалістичної партії, а з'їзд СПУ делегував політика представляти інтереси партії в "Опозиційній платформі – За життя" для зміцнення української позиції.

      "Ми чітко розуміємо, що нашій партії необхідне представництво у Верховній Раді, і саме тому ми прийняли таке рішення!", – пояснив Кива.

      Він додав, що програма "Опозиційної платформи" збігається з програмою Соціалістичної партії, тому СПУ підтримуватиме програмну діяльність цієї політсили.

      Моє основне завдання – це переговорний процес для досягнення миру, і це повернення військовополонених. Я переконаний, що я та людина, яка знає ціну миру і біль війни. Я маю намір зшити країну!,
      – заявив Кива.

      Що відомо про Іллю Киву?

      Був кандидатом у президенти на виборах 2019 року.

      Був командиром батальйону патрульної служби міліції особливого призначення "Полтавщина", яким командував у зоні АТО. У 2014 році – заступником начальника Управління МВС у Донецькій області; заступником начальника Управління МВС у Херсонській області.

      Очолював "Міжнародний благодійний фонд Визволення", що займається реабілітацією дітей, які потрапили до виховних колоній. Був головою Всеукраїнської федерації дворового футболу та Всеукраїнської федерації доміно.

      Деякий час Кива керував полтавським осередком "Правого сектора" та був регіональним політичним керівником "Правого сектора" на сході України (Полтавська, Харківська, Донецька, та Луганська області).

      У 2015 році Кива став головою Департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції.﻿ Проте він відмовився проходити переатестацію в нову поліцію, а також психологічну експертизу. Пояснив це тим, що вбачав змову проти нього серед членів атестаційної комісії. Тож Киву звільнили із займаної ним посади.

      Кива вже балотувався до Верховної Ради України, проте не пройшов до парламенту. У 2017 році політик оголосив, що очолив Соціалістичну партію України.

      Окрім роботи у правоохоронних органах та політичної діяльності, Кива зіграв роль "батька Махна" у фільмі "Посттравматична рапсодія".

      Скандали, у які потрапляв Кива

      Під час роботи заступником начальника Управління у справах захисту прав споживачів у Полтавській області, у 2013 році був засуджений за отримання хабара. Киві присудили 10 тисяч гривень штрафу. Наступного року за новим вироком суду йому збільшили штраф, але звільнили від покарання на підставі Закону "Про амністію в 2014 році".

      У 2016 році військові звинуватили Киву у причетності до контрабанди з тимчасово окупованих територій Донеччини та Луганщини.

      У 2018 році Кива у присутності правоохоронців погрожував розправою громадському активісту Сергію Стерненку. Окрім того, політик звинуватив загиблу після нападу з кислотою радницю Мера Херсона Катерину Гандзюк у розкраданні міського бюджету.

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Ілля Кива Соціалістична партія Опозиційна платформа За життя Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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