Хто такий Ілля Кива: біографія кандидата у президенти

Лідер партії "Соціалістична партія України" Ілля Кива потрапив до двадцятки офіційно зареєстрованих кандидатів у президенти. На вибори Киву висуває "Соціалістична партія України". 24 канал пропонує ознайомитися з короткою біографією кандидата в президенти.

Біографія Іллі Киви

Народився Ілля Кива 2 червня 1977 року у Полтаві.

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Освіта – Полтавський нафтовий геологорозвідувальний технікум (спеціальність "Обслуговування та ремонт нафтових і газових промислів", кваліфікація "технік-механік").

Також навчався у Полтавському державному педагогічному інституті ім. В. Г. Короленка (педагог-психолог).

Закінчив Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого (спеціальність "правознавство").

Кар’єру почав на посаді директора та головного бухгалтера ТОВ "Укрзв'язокмонтаж". Кілька місяців обіймав посаду інженера-технолога на "Донецькій залізниці". Там же пропрацював начальником Промивально-пропарювальної станції "Новозолотарівка".

Згодом став заступником начальника відділу ремонту та будівництва великої кільцевої дороги Служби автодоріг у Київській області. Кілька місяців був заступником начальника Управління у справах захисту прав споживачів у Полтавській області.

Отримав звання майора мiлiцiї і був призначений командиром батальйону патрульної служби міліції особливого призначення "Полтавщина", яким командував у зоні АТО. Цей батальйон створили на базі батальйону "Полтава", роти "Кременчук" і роти "Мирний", якою до того командував Кива. Проте в результаті протесту бійців батальйону Киву звільнили з посади, а батальйон розформували.

У 2014 році був призначений заступником начальника Управління МВС у Донецькій області. На цій посаді активно впроваджував в оперативну роботу базу даних волонтерського проекту "Миротворець".

Згодом Киву перевели на посаду заступника начальника Управління МВС у Херсонській області. Тоді ж йому достроково присвоїли спеціальне звання "підполковник міліції".

Очолював "Міжнародний благодійний фонд Визволення", що займається реабілітацією дітей, які потрапили до виховних колоній. Був головою Всеукраїнської федерації дворового футболу та Всеукраїнської федерації доміно.

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Деякий час Кива керував полтавським осередком "Правого сектора" та був регіональним політичним керівником "Правого сектора" на сході України (Полтавська, Харківська, Донецька, та Луганська області). Зокрема, політик був помічником, представляв інтереси та виконував доручення лідера "Правого сектора" Дмитра Яроша у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, політичними партіями, фізичними та юридичними особами під час президентських виборів.

У 2015 році Кива став головою Департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції.﻿ Проте він відмовився проходити переатестацію в нову поліцію, а також психологічну експертизу. Пояснив це тим, що вбачав змову проти нього серед членів атестаційної комісії. Тож Киву звільнили із займаної ним посади.

Кива балотувався до Верховної Ради України, проте не пройшов до парламенту.

У 2017 році політик оголосив, що очолив "Соціалістичну партію України". У той час довкола лідерства в СПУ тривалий час відбувалися суперечки. Проте на сьогодні, за даними Міністерства юстиції, саме Кива очолює партію з назвою "Соціалістична партія України".

Окрім роботи у правоохоронних органах та політичної діяльності, Кива зіграв роль "батька Махна" у фільмі "Посттравматична рапсодія".

Скандали, у які потрапляв Кива. Під час роботи заступником начальника Управління у справах захисту прав споживачів у Полтавській області, у 2013 році був засуджений за отримання хабара. Киві присудили 10 тисяч гривень штрафу. Наступного року за новим вироком суду йому збільшили штраф, але звільнили від покарання на підставі Закону "Про амністію в 2014 році".

У 2016 році військові звинуватили Киву у причетності до контрабанди з тимчасово окупованих територій Донеччини та Луганщини.

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У 2018 році Кива у присутності правоохоронців погрожував розправою громадському активісту Сергію Стерненку. Окрім того, політик звинуватив загиблу після нападу з кислотою радницю Мера Херсона Катерину Гандзюк у розкраданні міського бюджету.

Гроші та майно кандидата Киви. У своїй декларації про доходи за 2017 рік Кива вказав, що володіє квартирою в Києві площею 49 квадратних метрів, а також користується столичною квартирою на 43 квадратних метри. Політик є власником гаража на 394 квадратних метри та жомової ями на 394 квадратних метри у селі Заводське на Полтавщині. Володіє він і земельною ділянкою на 1480 квадратних метрів у селі Соснівка на Полтавщині.

Окрім майна, Кива є власником корпоративних прав на ТЗоВ "Союзенергогаз", громадські організації "Штаб Національного Захисту Херсонської області" та "Штаб Національного Захисту Полтавської області", ГО "Всеукраїнський Союз Ветеранів АТО", ГО "Громадський рух Киви-стоп наркотик", ГО "Всеукраїнська Національна Федерація Дворового Футболу", ГО "Всеукраїнська Національна Федерація Доміно".

Політична програма кандидата у президенти Іллі Киви. Політик обіцяє відродити систему соціальної опіки і забезпечити пенсіонерам гідну старість. Миру на Донбасі та в Криму Кива планує досягти завдяки виведенню російських окупаційних військ та введенням миротворців ООН. Ще політик хоче ввести відповідальність для всіх військових злочинців, створити на окупованих територіях спеціальну економічну зону без податків, а на підконтрольних Україні територіях встановити нижчі тарифи, ніж у період окупації.

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Кива також хоче реформувати армію за швейцарською моделлю, а військовий бюджет збільшити до 10% валового внутрішнього продукту.

Кандидат у президенти обіцяє ввести обов'язкову державну допомогу при народженні дитини у розмірі 12 мінімальних зарплат одноразово і щомісячні соціальні виплати на рівні не менше мінімальної зарплати, а також підвищити виплати по безробіттю до рівня мінімальної зарплати.

Політик виступає за страхову медицину, безкоштовні пологи та безкоштовну освіту.

Кива декларує, що найстрашнішими злочинами після державної зради, а відповідно і найсуворіше покарання, будуть за незаконне збагачення, корупцію та ухилення від сплати податків. Найвищою мірою покарання за розкрадання державного бюджету, на думку політика, має бути смертна кара.

Кандидат у президенти хоче повернути стратегічні об'єкти у державну власність та переглянути умови раніше приватизованих підприємств.

Кива планує припинити співпрацю з Міжнародним валютним фондом, залишити землю у власності народу, а для громадян Росії ввести візовий режим.

Вибори президента України 2019: які головні дати виборчої кампанії? Президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня 2019 року. 8 березня стане відомий остаточний перелік кандидатів на президентських виборах. Вже 31 березня відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента. Офіційні результати першого туру повинні повідомити до 10 квітня. Якщо буде прийнято рішення про проведення другого туру, то він відбудеться 21 квітня.