Кива переписувався з Жиріновським у Раді: відео листування 18+

Одіозний Ілля Кива знову не давав спокою рукам у Верховній Раді. Цього разу його застали за листуванням з не менш скандальним російським політиком Володимиром Жиріновським.

Свою бесіду з Жиріновським Кива вів у телеграмі. Цей момент на камери зафіксували журналісти tk.media.

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Добрий день. На зв’язку. Набирав?

– коротко почав розмову Жиріновський.

На це Кива прямо у сесійній залі парламенту почав писати довге повідомлення про своє ставлення до українського уряду.

У Раду прийшов гомик-прем'єр зі своїм під*рським урядом, країну, с*ка, проср*ли і з цими під*рами, шансів відновити економіку і взаємовідносини немає,

– написав нардеп від ОПЗЖ.

Написавши повідомлення, Ілля Кива кілька разів його перечитав, почухав голову і заблокував телефон.

Відео листування Киви та Жиріновського: 18+

Цікаво, що у телефоні Киви контакт Жиріновського записаний лаконічно – "Жирік".

Хто такий Жиріновський?Скандально відомий російський політик та депутат Держдуми РФ (у 2000-2011 був заступником спікера). Відомий своїми неадекватними, агресивними виступами, які розглядають як акти прояву ксенофобії, імперіалізму, українофобії. Палкий прихильник "ЛНР" та "ДНР".