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      Кива переписувався з Жиріновським у Раді: відео листування 18+

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      Ілля Кива / 24 канал

      Одіозний Ілля Кива знову не давав спокою рукам у Верховній Раді. Цього разу його застали за листуванням з не менш скандальним російським політиком Володимиром Жиріновським.

      Свою бесіду з Жиріновським Кива вів у телеграмі. Цей момент на камери зафіксували журналісти tk.media.

      Цікаво: Судимість, Правий сектор, Рада: біографія скандального Іллі Киви

      Добрий день. На зв’язку. Набирав?
      – коротко почав розмову Жиріновський.

      На це Кива прямо у сесійній залі парламенту почав писати довге повідомлення про своє ставлення до українського уряду.

      У Раду прийшов гомик-прем'єр зі своїм під*рським урядом, країну, с*ка, проср*ли і з цими під*рами, шансів відновити економіку і взаємовідносини немає,
      – написав нардеп від ОПЗЖ.

      Написавши повідомлення, Ілля Кива кілька разів його перечитав, почухав голову і заблокував телефон.

      Відео листування Киви та Жиріновського: 18+

      Цікаво, що у телефоні Киви контакт Жиріновського записаний лаконічно – "Жирік".

      Хто такий Жиріновський?Скандально відомий російський політик та депутат Держдуми РФ (у 2000-2011 був заступником спікера). Відомий своїми неадекватними, агресивними виступами, які розглядають як акти прояву ксенофобії, імперіалізму, українофобії. Палкий прихильник "ЛНР" та "ДНР".

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Верховна Рада Новини України Ілля Кива Володимир Жиріновський Курйозні новини
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