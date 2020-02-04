Кива переписывался с Жириновским в Раде: видео переписки 18+

Одиозный Илья Кива снова не давал покоя рукам в Верховной Раде. На этот раз его застали за перепиской с не менее скандальным российским политиком Владимиром Жириновским.

Свою беседу с Жириновским Кива вел в телеграме. Этот момент на камеры зафиксировали журналисты tk.media.

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Добрый день. На связи. Набирал?

– коротко начал разговор Жириновский.

На это Кива прямо в сессионном зале парламента начал писать длинное сообщение о своем отношении к украинскому правительству.

В Раду пришел гомик-премьер со своим пид*рским правительством, страну, с*ка, проср*ли и с этими пид*рами, шансов восстановить экономику и взаимоотношения нет,

– написал нардеп от ОПЗЖ.

Написав сообщение, Илья Кива несколько раз его перечитал, почесал голову и заблокировал телефон.

Видео переписка Кивы и Жириновского: 18+

Интересно, что в телефоне Кивы контакт Жириновского записан лаконично – "Жирик".

Кто такой Жириновский?Скандально известный российский политик и депутат Госдумы РФ (в 2000-2011 был заместителем спикера). Известный своими неадекватными, агрессивными выступлениями, которые рассматривают как акты проявления ксенофобии, империализма, украинофобии. Пылкий сторонник "ЛНР" и "ДНР".