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      Кива переписывался с Жириновским в Раде: видео переписки 18+

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      Илья Кива / 24 канал

      Одиозный Илья Кива снова не давал покоя рукам в Верховной Раде. На этот раз его застали за перепиской с не менее скандальным российским политиком Владимиром Жириновским.

      Свою беседу с Жириновским Кива вел в телеграме. Этот момент на камеры зафиксировали журналисты tk.media.

      Интересно: Судимость, Правый сектор, Рада: биография скандального Ильи Кивы

      Добрый день. На связи. Набирал?
      – коротко начал разговор Жириновский.

      На это Кива прямо в сессионном зале парламента начал писать длинное сообщение о своем отношении к украинскому правительству.

      В Раду пришел гомик-премьер со своим пид*рским правительством, страну, с*ка, проср*ли и с этими пид*рами, шансов восстановить экономику и взаимоотношения нет,
      – написал нардеп от ОПЗЖ.

      Написав сообщение, Илья Кива несколько раз его перечитал, почесал голову и заблокировал телефон.

      Видео переписка Кивы и Жириновского: 18+

      Интересно, что в телефоне Кивы контакт Жириновского записан лаконично – "Жирик".

      Кто такой Жириновский?Скандально известный российский политик и депутат Госдумы РФ (в 2000-2011 был заместителем спикера). Известный своими неадекватными, агрессивными выступлениями, которые рассматривают как акты проявления ксенофобии, империализма, украинофобии. Пылкий сторонник "ЛНР" и "ДНР".

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Курьезные новости Владимир Жириновский Илья Кива
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