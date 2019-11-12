14:37
12 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РИНОК ЗЕМЛІ ВЕРХОВНА РАДА РАСИЗМ НА МАТЧІ ШАХТАР – ДИНАМО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін та штучний інтелект проти бюрократії. Медицина по-російськи
      Вєсті Кремля
      23:07, 11 листопада
      Вєсті.UA: Чому насправді звільнили Геруса? Поплавський покарає "джокера"
      Вєсті.UA
      19:55, 11 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РИНОК ЗЕМЛІ ВЕРХОВНА РАДА РАСИЗМ НА МАТЧІ ШАХТАР – ДИНАМО

      Кива прийшов у Раду в масці Джокера: фото і відео

      559 Читать новость на русском
      Ілля Кива в масці Джокера
      Ілля Кива в масці Джокера / Фото Яна Доброносова

      Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива приніс до трибуни Верховної Ради маску Джокера. А потім розгулював у цій масці сесійною залою парламенту.

      Це сталося під час прийняття депутатської присяги Сергієм Рудиком. Після останніх слів присяги новоспеченого нардепа Кива підійшов до трибуни, за якою стояв Рудик, і поклав на неї маску Джокера. Кива при цьому сказав кілька слів, які неможливо було розчути.

      Читайте також: Ніби в дитсадку: Кива знову розважався в Раді – відео

      На такий вчинок Киви відреагував спікер парламенту Дмитро Разумков: "Ми не боїмося ґумових масок". Ці слова в залі зустріли оплесками.

      Після цього хтось із нардепів взяв цю маску і скинув на підлогу, а далі її передали працівникам Апарату Ради, які працюють у сесійній залі. Кива шукати маску, звернувся до Разумкова, а той відповів, що не брав його "ґумовий виріб". Згодом Кива відшукав маску, забрав її та вийшов із зали засідань.

      Очевидно, що Кива прийшов до Ради в образі Джокера, щоб підколоти нардепів від партії "Слуга народу". Адже саме з членами цієї політсили однойменний пранкер Джокер публікує останнім часом чимало викривальних листувань. У "Слузі народу" ніяк не можуть розкрити особу пранкера, але припускають, що це один із членів партії.

      На такий вчинок Киви відреагував і сам пранкер Джокер.

      Кива Джокер маска фото
      Скріншот з телеграм-каналу Джокера

       

      blog_ava
      Сніданок у мікрохвильовці: три смачних рецепти
      сьогодні
      7225
      Автор: Северин Трач
      Теги: Верховна Рада Новини України Новини політики Слуга народу Ілля Кива Курйозні новини Дмитро Разумков
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Украина никак не поймет правила игры с Кремлем
      сьогодні , 12:00 Украина никак не поймет правила игры с Кремлем
      Павло Казарін 1037
      "Влада і насолода": книжка про те, як інші керують нами і як ми керуємо іншими
      сьогодні , 10:00 "Влада і насолода": книжка про те, як інші керують нами і як ми керуємо іншими
      Під обкладинкою 363
      Як можна врегулювати проституцію в Україні: детальне пояснення
      сьогодні , 08:40 Як можна врегулювати проституцію в Україні: детальне пояснення
      Блог Соцмережі 1307
      Головні новини 11 листопада: звільнення Геруса, референдум про ринок землі, затримання Пісарука
      сьогодні , 08:01 Головні новини 11 листопада: звільнення Геруса, референдум про ринок землі, затримання Пісарука
      Ірина Вихрущ 3295
      Лукашенко починає "стосунки" з Європою: чи не запізно?
      11 листопада , 22:00 Лукашенко починає "стосунки" з Європою: чи не запізно?
      Блог Медіа 1419
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук