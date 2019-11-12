Кива прийшов у Раду в масці Джокера: фото і відео
Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива приніс до трибуни Верховної Ради маску Джокера. А потім розгулював у цій масці сесійною залою парламенту.
Це сталося під час прийняття депутатської присяги Сергієм Рудиком. Після останніх слів присяги новоспеченого нардепа Кива підійшов до трибуни, за якою стояв Рудик, і поклав на неї маску Джокера. Кива при цьому сказав кілька слів, які неможливо було розчути.
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На такий вчинок Киви відреагував спікер парламенту Дмитро Разумков: "Ми не боїмося ґумових масок". Ці слова в залі зустріли оплесками.
Після цього хтось із нардепів взяв цю маску і скинув на підлогу, а далі її передали працівникам Апарату Ради, які працюють у сесійній залі. Кива шукати маску, звернувся до Разумкова, а той відповів, що не брав його "ґумовий виріб". Згодом Кива відшукав маску, забрав її та вийшов із зали засідань.
Очевидно, що Кива прийшов до Ради в образі Джокера, щоб підколоти нардепів від партії "Слуга народу". Адже саме з членами цієї політсили однойменний пранкер Джокер публікує останнім часом чимало викривальних листувань. У "Слузі народу" ніяк не можуть розкрити особу пранкера, але припускають, що це один із членів партії.
На такий вчинок Киви відреагував і сам пранкер Джокер.
Скріншот з телеграм-каналу Джокера