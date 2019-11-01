Ніби в дитсадку: Кива знову розважався в Раді – відео
Цього разу нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" гойдався на кріслі у парламенті, знічев’я крутив мікрофоном в різні сторони та активно жував гумку. Навколо – активно працювали нардепи, а Іллі Киві, ймовірно, було нудно.
Це не перший випадок, коли народного обранця ловлять на дивній поведінці у стінах Ради. До цього Кива публічно торкався своїх геніталій у парламенті. Примітно, що робив він це після того, як телефонував жінці, яка була підписана у його телефоні як "Юля конкурс краси".
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До речі, Кива помітив, що його знімають журналісти. Коли він їх побачив, то підморгнув і показав язика. Відповідний ролик на своїй фейсбук-сторінці оприлюднив Ян Доброносов.
Ось, хто точно не ображається – Кива,
– підписав він відео.
Кива гойдається на кріслі у Раді: відео
У мережі відразу почали жартувати з дивної поведінки нардепа.
"Дитячий садок, молодша група", "Ну скучно дядьку, що зробиш", "А рукам все одно нема спокою", "Крилаті качелі", – пишуть у соцмережах.
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