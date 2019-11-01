Будто в садике: Кива снова развлекался в Раде – видео

На этот раз нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" качался на кресле в парламенте, от нечего делать крутил микрофоном в разные стороны и активно жевал жвачку. Вокруг – активно работали нардепы, а Илье Киве, вероятно, было скучно.

Это не первый случай, когда народного избранника ловят на странном поведении в стенах Рады. До этого Кива публично касался своих гениталий в парламенте. Примечательно, что делал он это после того, как звонил женщине, которая была подписана в его телефоне как "Юля конкурс красоты".

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Кстати, Кива заметил, что его снимают журналисты. Когда он их увидел, то подмигнул и показал язык. Соответствующий ролик на своей фейсбук-странице обнародовал Ян Доброносов.

Вот, кто точно не обижается – Кива,

– подписал он видео.

Кива качается на кресле в Раде: видео

В сети сразу начали шутить над странным поведением нардепа.

"Детский сад, младшая группа", "Ну скучно дядя, что поделать", "А рукам все равно нет покоя", "Крылатые качели", – пишут в соцсетях.