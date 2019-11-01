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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Будто в садике: Кива снова развлекался в Раде – видео

      73 Читати новину українською
      Илья Кива
      Илья Кива / 24 канал

      На этот раз нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" качался на кресле в парламенте, от нечего делать крутил микрофоном в разные стороны и активно жевал жвачку. Вокруг – активно работали нардепы, а Илье Киве, вероятно, было скучно.

      Это не первый случай, когда народного избранника ловят на странном поведении в стенах Рады. До этого Кива публично касался своих гениталий в парламенте. Примечательно, что делал он это после того, как звонил женщине, которая была подписана в его телефоне как "Юля конкурс красоты".

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      Кстати, Кива заметил, что его снимают журналисты. Когда он их увидел, то подмигнул и показал язык. Соответствующий ролик на своей фейсбук-странице обнародовал Ян Доброносов.

      Вот, кто точно не обижается – Кива,
      – подписал он видео.

      Кива качается на кресле в Раде: видео

      В сети сразу начали шутить над странным поведением нардепа.

      "Детский сад, младшая группа", "Ну скучно дядя, что поделать", "А рукам все равно нет покоя", "Крылатые качели", – пишут в соцсетях.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Курьезные новости Верховная Рада Илья Кива Новости политики
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