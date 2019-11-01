Будто в садике: Кива снова развлекался в Раде – видео
На этот раз нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" качался на кресле в парламенте, от нечего делать крутил микрофоном в разные стороны и активно жевал жвачку. Вокруг – активно работали нардепы, а Илье Киве, вероятно, было скучно.
Это не первый случай, когда народного избранника ловят на странном поведении в стенах Рады. До этого Кива публично касался своих гениталий в парламенте. Примечательно, что делал он это после того, как звонил женщине, которая была подписана в его телефоне как "Юля конкурс красоты".
Интересно: Интимная переписка, эпатажная одежда, рукоблудство: в какие скандалы попадали новые нардепы
Кстати, Кива заметил, что его снимают журналисты. Когда он их увидел, то подмигнул и показал язык. Соответствующий ролик на своей фейсбук-странице обнародовал Ян Доброносов.
Вот, кто точно не обижается – Кива,
– подписал он видео.
Кива качается на кресле в Раде: видео
В сети сразу начали шутить над странным поведением нардепа.
"Детский сад, младшая группа", "Ну скучно дядя, что поделать", "А рукам все равно нет покоя", "Крылатые качели", – пишут в соцсетях.
Выбор редакции
-
Хеллоуин-2019: какие шокирующие и неожиданные образы выбрали звезды в вечер "всех святых" – фотосегодня , 11:59
-
Зеленский назначил нового председателя Тернопольской ОГА: что известно об Игоре Сопелесегодня , 11:43
-
Яремчук забил за "Гент", Пластун принес ничью голом на 90+4 минуте: видеосегодня , 10:34