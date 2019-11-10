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      Арахамія показав переписку з пранкером "Джокером", який у Раді переполохав "слуг народу": відео

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      Арахамія оприлюднив деталі спілкування з пранкером "Джокером"
      Арахамія оприлюднив деталі спілкування з пранкером "Джокером" / Колаж 24 каналу

      Лідер президентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів про своє спілкування з пранкером "Джокером", який зливав резонансі листування з нардепами від пропрезидентської політсили.

      Сталося це перед з’їздом партії "Слуга народу", передає кореспондент 24 каналу Антон Голобородько.

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      Як зазначив Арахамія, його переписка з "Джокером" почалася після його публічного інтерв’ю, в якому він розповів про контакт у телеграмі з людиною, що назвалася "Джокером" і яка вимагала від нього перевести два бійткойни на гаманець. Якщо парламентар це зробить, "Джокер" йому пообіцяв прибрати вибухову інформацію, якою він нібито володіє.

      Зрозумів, що це хтось на хайпі намагається підзаробити, якийсь аферист. Я кажу, якщо ти – джокер, тобі треба довести, що ти – Джокер. В тебе є телеграм-канал, тому там опублікуй будь-який меседж зі словом "перевірка". Але він нічого такого не зробив. Джокер це побачив, прийшов до мене безпосередньо, сказав, що це не я, і ми почали спілкуватися,
      – каже голова фракції "Слуга народу".

      За його словами, справжній "Джокер" нічого про себе конкретного не розповідав. Також Арахамія показав і зачитав журналістам частину переписки з пранкером.

      "Джокер": Привіт, прочитав твоє інтерв’ю, де виплила інформація, що "Джокер" пропонував за два біткойни купити переписки депутатів. Це не так, це був фейк. Мені від вас нічого не потрібно. Мені потрібно, щоб ви навели лад і не підставляли президента депутатами-ідіотами. Якщо ще хтось вимагатиме гроші від імені "Джокера", посилай їх подалі. 

      Арахамія: Привіт, я так і думав. Я його попросив опублікувати у твоєму каналі перевіряльне слово, і він зіскочив. Дякую, що працюєш на очищення наших рядів.

      "Джокер": Дивись, не ставив собі за мету мочити "Слугу". Просто чекаю, коли ви приведете до тями депутатів, і перемкнуся на інших депутатів і партії. З Шарієм і росіянами зв’язку немає. Його майданчики використовую чисто для піару.

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      Арахамія показав переписку з "Джокером": дивіться відео 

      Що відомо про пранкера "Джокера"

      Вперше про нього заговорили під час секс-скандалу зі "слугою народу" Богданом Яременком. Тоді "Джокер" нібито від імені генпрокурора Руслана Рябошапки змусив парламентаря вибачитися.

      За деякий час спливло ще одне резонансне листування – цього разу вже за участю представника пропрезидентської політсили Миколи Тищенка. Тут "Джокер" також від імені Рябошапки спілкується з народним обранцем про ситуацію всередині фракції, його конфлікт з Олександром Ткаченком і гроші "в конвертах" для "слуг народу".

      Учасником ще одної гучної переписки став також "слуга народу" Михайло Радуцький. Пранкер і нардеп, зокрема, обговорювали, що потрібно платити депутатам зарплати "у конвертах". Так, Радуцький заявив, що "білої" зарплати в розмірі 4 тисячі доларів (близько 100 тисяч гривень) для народних депутатів було б достатньо.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Давид Арахамія Верховна Рада
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