Гратись у поліграф не будемо, – "слуги народу" хочуть розібратися з пранкером-"Рябошапкою"
Так, у фракції сподіваються, що випадки листування жартівника від імені генпрокурора Руслана Рябошапки з депутатами "Слуги народу" стануть предметом детального аналізу правоохоронців.
Принаймні, про це на брифінгу заявила парламентарка від "Слуги народу", представниця уряду у Верховній Раді Ірина Верещук, передає Укрінформ.
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"Я думаю, генпрокурору Рябошапці варто було б все-таки розпочати певні гласні, негласні чи інші дії, аби встановити все-таки, хто використовує його ім'я, переписуючись з депутатами Верховної Ради в такий спосіб. Це все має бути предметом детального аналізу правоохоронних органів", – зазначила вона.
Парламентарка додала, що лише після результатів такого аналізу треба вимагати від правоохоронної системи реакції на такі переписки.
Гратись у поліграф ми не будемо. Ми розуміємо, що ситуація занадто серйозна, аби на свій розсуд давати їй оцінку. Отже, ми сподіваємося, що правоохоронна система спрацює якісно, швидко і превентивно, щоб надалі таких речей не повторювати,
– додала Верещук.
Про які листування йдеться?
- Пранкер під ніком Джокер начебто переписувався з низкою народних обранців від імені генерального прокурора Руслана Рябошапки.
- Так, нібито саме жартівник змусив вибачитися нардепа Яременка за його інтимне листування у стінах парламенту.
- Згодом з’явились скріншоти, на яких фейковий Рябошапка переписується вже з іншим "слугою народу" – Миколою Тищенком.
- Це листування теж викликало неабиякий резонанс, оскільки у ньому йшлося про нібито отримання членами фракції зарплати "в конвертах". Раніше "Джокер" контактував з цього приводу з нардепом Радуцьким.