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      Гратись у поліграф не будемо, – "слуги народу" хочуть розібратися з пранкером-"Рябошапкою"

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      Верховна Рада/ Ілюстративне фото
      Верховна Рада/ Ілюстративне фото / 24 канал

      Так, у фракції сподіваються, що випадки листування жартівника від імені генпрокурора Руслана Рябошапки з депутатами "Слуги народу" стануть предметом детального аналізу правоохоронців.

      Принаймні, про це на брифінгу заявила парламентарка від "Слуги народу", представниця уряду у Верховній Раді Ірина Верещук, передає Укрінформ.

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      "Я думаю, генпрокурору Рябошапці варто було б все-таки розпочати певні гласні, негласні чи інші дії, аби встановити все-таки, хто використовує його ім'я, переписуючись з депутатами Верховної Ради в такий спосіб. Це все має бути предметом детального аналізу правоохоронних органів", – зазначила вона.

      Парламентарка додала, що лише після результатів такого аналізу треба вимагати від правоохоронної системи реакції на такі переписки.

      Гратись у поліграф ми не будемо. Ми розуміємо, що ситуація занадто серйозна, аби на свій розсуд давати їй оцінку. Отже, ми сподіваємося, що правоохоронна система спрацює якісно, швидко і превентивно, щоб надалі таких речей не повторювати,
      – додала Верещук.

      Про які листування йдеться?

      blog_ava
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      сьогодні
      3628
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Верховна Рада Новини України Скандал Слуга народу
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