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      Играть в полиграф не будем, – "слуги народа" хотят разобраться с пранкером "Рябошапкой"

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      Верховная Рада / Иллюстративное фото
      Верховная Рада / Иллюстративное фото / 24 канал

      Так, во фракции надеются, что случаи переписки шутника от имени генпрокурора Руслана Рябошапки с депутатами "Слуги народа" станут предметом детального анализа правоохранителей.

      По крайней мере, об этом на брифинге заявила парламентарий от "Слуги народа", представитель правительства в Верховной Раде Ирина Верещук, передает Укринформ.

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      "Я думаю, генпрокурору Рябошапке стоило бы все-таки начать определенные гласные, негласные или иные действия, чтобы установить все-таки, кто использует его имя, переписываясь с депутатами Верховной Рады следующим образом. Это все должно быть предметом детального анализа правоохранительных органов", – отметила она.

      Парламентарий добавила, что после результатов такого анализа нужно требовать от правоохранительной системы реакции на такие переписки.

      Играть в полиграф мы не будем. Мы понимаем, что ситуация слишком серьезная, чтобы по своему усмотрению давать ей оценку. Итак, мы надеемся, что правоохранительная система сработает качественно, быстро и превентивно, чтобы в дальнейшем таких вещей не повторять,
      – добавила Верещук.

      О каких переписках идет речь?

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Новости политики Слуга народа Скандал
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