Играть в полиграф не будем, – "слуги народа" хотят разобраться с пранкером "Рябошапкой"
Так, во фракции надеются, что случаи переписки шутника от имени генпрокурора Руслана Рябошапки с депутатами "Слуги народа" станут предметом детального анализа правоохранителей.
По крайней мере, об этом на брифинге заявила парламентарий от "Слуги народа", представитель правительства в Верховной Раде Ирина Верещук, передает Укринформ.
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"Я думаю, генпрокурору Рябошапке стоило бы все-таки начать определенные гласные, негласные или иные действия, чтобы установить все-таки, кто использует его имя, переписываясь с депутатами Верховной Рады следующим образом. Это все должно быть предметом детального анализа правоохранительных органов", – отметила она.
Парламентарий добавила, что после результатов такого анализа нужно требовать от правоохранительной системы реакции на такие переписки.
Играть в полиграф мы не будем. Мы понимаем, что ситуация слишком серьезная, чтобы по своему усмотрению давать ей оценку. Итак, мы надеемся, что правоохранительная система сработает качественно, быстро и превентивно, чтобы в дальнейшем таких вещей не повторять,
– добавила Верещук.
О каких переписках идет речь?
- Пранкеры под ником Джокер якобы переписывался с рядом народных избранников от имени генерального прокурора Руслана Рябошапки.
- Так, якобы именно шутник заставил извиниться нардепа Яременко за его интимную переписку в стенах парламента.
- Впоследствии появились скриншоты, на которых фейковый Рябошапка переписывается уже с другим "слугой народа" – Николаем Тищенко.
- Эта переписка тоже вызвала большой резонанс, поскольку в ней речь шла о якобы получении членами фракции зарплаты "в конвертах". Ранее "Джокер" контактировал по этому поводу с нардепом Радуцким.