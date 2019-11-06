Играть в полиграф не будем, – "слуги народа" хотят разобраться с пранкером "Рябошапкой"

Так, во фракции надеются, что случаи переписки шутника от имени генпрокурора Руслана Рябошапки с депутатами "Слуги народа" станут предметом детального анализа правоохранителей.

По крайней мере, об этом на брифинге заявила парламентарий от "Слуги народа", представитель правительства в Верховной Раде Ирина Верещук, передает Укринформ.

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"Я думаю, генпрокурору Рябошапке стоило бы все-таки начать определенные гласные, негласные или иные действия, чтобы установить все-таки, кто использует его имя, переписываясь с депутатами Верховной Рады следующим образом. Это все должно быть предметом детального анализа правоохранительных органов", – отметила она.

Парламентарий добавила, что после результатов такого анализа нужно требовать от правоохранительной системы реакции на такие переписки.

Играть в полиграф мы не будем. Мы понимаем, что ситуация слишком серьезная, чтобы по своему усмотрению давать ей оценку. Итак, мы надеемся, что правоохранительная система сработает качественно, быстро и превентивно, чтобы в дальнейшем таких вещей не повторять,

– добавила Верещук.

О каких переписках идет речь?