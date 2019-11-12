Кива пришел в Раду в маске Джокера: фото и видео

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива принес на трибуну Верховной Рады маску Джокера. А потом разгуливал в этой маске сессионным залом парламента.

Это произошло во время принятия депутатской присяги Сергеем Рудыком. После последних слов присяги новоиспеченного нардепа Кива подошел к трибуне, за которой стоял Рудык, и положил на нее маску Джокера. Кива при этом сказал несколько слов, которые невозможно было расслышать.

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На такой поступок Кивы отреагировал спикер парламента Дмитрий Разумков: "Мы не боимся резиновых масок". Эти слова в зале встретили аплодисментами.

После этого кто-то из нардепов взял эту маску и сбросил на пол, а дальше ее передали работникам Аппарата Рады, которые работают в сессионном зале. Кива стал искать маску, обратился к Разумкову, а тот ответил, что не брал его "резиновое изделие". Впоследствии Кива нашел маску, взял ее и вышел из зала заседаний.

Очевидно, что Кива пришел в Совет в образе Джокера, чтобы подколоть нардепов от партии "Слуга народа". Ведь именно с членами этой политсилы одноименный пранкер Джокер публикует последнее время много разоблачительных переписок. В "Слуге народа" никак не могут раскрыть личность пранкера, но предполагают, что это один из членов партии.

Як несподівано, але в масці Джокера прийшов Кива. pic.twitter.com/VG8Oq4CBd6 — Купол Верховної Ради (@kupolVR) November 12, 2019

На такой поступок Кивы отреагировал и сам пранкер Джокер.



Скриншот из телеграм-канала Джокера