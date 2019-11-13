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      Кива у ефірі Кремль ТБ пояснив свою витівку з маскою "Джокера" у Раді

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      Ілля Кива в масці "Джокера" у Верховній Раді
      Ілля Кива в масці "Джокера" у Верховній Раді / Соцмережі

      Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива переконує, що його поява у масці "Джокера" на засіданні є позицією народного депутата та громадянина своєї країни.

      Як зауважив він у ефірі одного з російських пропагандистських телеканалів, це був протест народного депутата та громадянина, який сказав, що буде боротися та викривати тих, хто називає себе "слугами народу".

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      "Я домігся того, що люди почули. Сьогодні йде тиск на свободу слова та ухвалюють ті закони, які фактично є вбивчими для країни та для народу України. І ми як опозиційна партія маємо цьому протистояти. У нас сьогодні існує тиск на ті канали, що дають збалансовану політику, і це породжує протест", – пояснив політик.

      На його думку, чинна влада начебто грає на руку західним і американським партнерам України, "фактично виконуючи під указку ті проєкти, які спускають згори".

      Я ніколи не погоджуся з продажем своєї землі, з продажем свого дому та своєї матері,
      – наголосив Кива.

      Також він вважає, що український парламент перетворився на ще одну циркову виставу.

      "Сумно від того, що відбувається у цьому парламенті. Вони повинні побачити та зрозуміти своє обличчя, а не те обличчя, які вони звикли малювати та виславляти на екранах телевізорів – добре завуальоване, з хорошими тезами", – констатував представник партії Медведчука.

      Щодо мотивів свого вчинку, Кива підкреслив, що сьогодні, в принципі, політика є іншою. Це стосується, зокрема, й критеріїв ведення та подачі інформації, а "вони сьогодні змінилися". Він додав, що сьогодні насправді політика має бути більш барвистою та яскравою, бо такими є правила.

      Також нардеп переконує, що вести яскраву політику можна повчитися в опального російського парламентаря Володимира Жиріновського. За словами Киви, той веде певну подачу інформації та таким чином окреслює свою певну позицію.

      Кива у ефірі Кремль ТБ пояснив, чому з'явився в Раді в масці "Джокера": відео 

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      Що відомо про витівку Киви з масою "Джокера" 

      Кива прийшов до Ради з маскою "Джокера" 12 листопада. Згодом він її одягнув і почав прогулюватися сесійною залою. Сталося це сталося під час прийняття депутатської присяги Сергієм Рудиком.

      Згодом хтось із нардепів взяв цю маску і скинув на підлогу, а далі її передали працівникам Апарату Ради, які працюють у сесійній залі. Кива почав шукати маску та звернувся до спікера парламенту Дмитра Разумкова. Той, зі свого боку. відповів, що не брав його "ґумовий виріб". 

      Зрештою Кива відшукав маску, забрав її та вийшов із зали засідань.

      Кива в масці "Джокера" прийшов у Раду: дивіться відео 

       

      blog_ava
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      12 листопада
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Ілля Кива Верховна Рада Російська пропаганда
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