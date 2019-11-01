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      "Хлопчики для биття": чому і за скільки українці беруть участь у російських шоу

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      "Хлопчики для побиття" – так називають українських експертів та політиків, які ходять на російські шоу і стають частиною пропаганди Кремля. Їм організовують телемости з бойовиками, перекрикують, вимикають мікрофони та навмисне сварять. А в деяких роль така – нести дурниці.

      Чому вони погоджуються та скільки це коштує – дивіться у матеріалі журналістів 24 каналу.

      Читайте також: "Слуги народу" тестують себе на російських каналах, – Цимбалюк

      Раніше, депутат зі "Слуги народу" з патріотичним прізвищем Шевченко виступив у ефірі російського пропагандистського шоу, поруч із бойовиками Рамзаном Кадировим та Денисом Пушиліним. А тепер "слуга народу" жаліється, що росіяни його підставили.

      Що відомо про участь Шевченка в російській програмі? Нардеп від "Слуги народу" Євген Шевченко взяв участь у пропагандистському шоу "Велика гра" на російському "Першому каналі". Там він, зокрема, говорив про українську армію, формулу Штайнмаєра, а також заявив, що "мовне питання, яке було піднято ультранаціоналістами, призвело до розколу суспільства".

      Свою участі в ефірі російського телебачення він пояснив тим, що хотів донести до громадян РФ пряму позицію українського народу і влади України. Натомість в Україні таке рішення депутата не зрозуміли. Колеги нардепа та користувачі мережі різко розкритикували його поведінку.

      Виступ Євгена Шевченка на російському телебаченні: дивіться відео

      Хто з українців виступає на російських шоу

      Проте Шевченко не єдиний, хто за роки війни з’являвся на російських каналах. З початку війни там бували ексрегіонали та різні експерти. Зокрема, політологи В’ячеслав Ковтун, Вадим Карасьов, Олеся Яхно та Вадим Трюхан. У останнього, до речі, кар’єра експерта з України, як мінімум, у шоу скандальної пропагандистки Скабєєвої закінчилась.

      Свою участь з 2015 року у російських шоу Вадим Трюхан виправдовує так: "це майданчик для того, щоб доносити правдиву інформацію про те, що відбувається у відносинах між Україною та Росією".

      Вадим Трюхан
      Вадим Трюхан

      Каже, грошей не платили, тільки покривали витрати на житло та транспорт. І, мовляв, навіть щось в нього та й виходило доносити до мас.

      Але рівень хамства почав зашкалювати, у мене є підозра, що це спланована акція, щоб більш-менш потужних експертів звідти видавити,
      – говорить політолог.

      Не видавити, а виставити дурним цапом-відбувайлом, і все це – максимально продумано. Навіть сварки між експертами з України.

      Також неодноразово на ту сторону правди намагались заманити і журналіста Романа Скрипіна, але "не на того нарвалися". Зізнається, що навіть пропонували 50 тисяч рублів.

      Читайте також: Шевченко – "корисний ідіот", – Мінаков про виступ депутата на російському каналі

      Скільки платять українцям за участь у російських шоу

      Раніше ж самі російські ЗМІ рахували, скільки отримують "хлопчики для биття" у ефірах таких ток-шоу. Невідомий в Україні, але дуже популярний у Росії політолог В’ячеслав Ковтун, якого копають у багатьох таких передачах, має близько 500 тисяч гривень на місяць.

      Про це повідомляють незалежні ЗМІ станом на 2017 рік. Він найдорожчий за версією російських ЗМІ. Рядові експерти – від 4 до 6 тисяч гривень за ефір. Проте самі вони цей факт не підтверджують.

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      Автор: Оксана Тропотяга
      Теги: Новини України Новини Росії Російська пропаганда Україна – Росія Слуга народу Гроші
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