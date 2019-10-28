Шевченко – "корисний ідіот", – Мінаков про виступ депутата на російському каналі

Керівництву "Слуги народу" важко проконтролювати дії 254 депутатів, а тому стаються такі випадки як з Євгеном Шевченком, який взяв участь у пропагандистському шоу "Велика гра" на російському "Першому каналі".

Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив політолог Олексій Мінаков.

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Він сказав: "Можна привітати представника "Слуги народу" Шевченка з тим, що він "корисний ідіот". Тобто "корисний ідіот" – це термін, який застосовується до тих, хто працює в інтересах країни-ворога, країни-агресора. Тобто свідомо або не свідомо".

Хто такий Євген Шевченко?Депутат Верховної Ради 9 скликання від партії " Слуга Народу" за виборчим округом №76 (Запорізька область). Нині є членом Комітету з питань економічного розвитку. Раніше обіймав керівні посади в компаніях Eurocape New Energy, ECE Projektmanagement G.m.b.H, "Агросталь", "Цветмет". Окрім цього, працював електриком у колгоспі.

"В цьому випадку ми бачимо, що він вийшов в ефір російського пропагандистського телебачення і повторив ті тези, які нав’язує постійно нам останні 5 років російська пропаганда. Мовляв, проблема не в Росії і що вона напала на нас, і не через це війна у нас сталася, а через те, що там нібито якісь мовні питання", – пояснив експерт.

Тут віддає російською пропагандою, яку він слухав постійно п’ять років і вирішив повторити у свій зірковий час,

– сказав гість студії.

"Реакції президента не було. Йому рекомендували не виступати, тобто йому не забороняли. Тут є принципова різниця. Він взяв на себе відповідальність і отримав трохи "на горіхи", – зазначив Мінаков.

Що відомо про участь Євгена Шевченка в російській програмі?

Народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко взяв участь у пропагандистському шоу "Велика гра" на російському "Першому каналі". Там він, зокрема, говорив про українську армію, формулу Штайнмаєра, а також заявив, що "мовне питання, яке було піднято ультранаціоналістами, призвело до розколу суспільства". Окрім цього, він вступив у словесну перепалку з так званим главою бойовиків Денисом Пушиліним.

Свою участі в ефірі російського телебачення він пояснив, тим, що хотів донести до громадян Російської Федерації пряму позицію українського народу і влади України. Натомість в Україні таке рішення депутата не зрозуміли. Колеги нардепа та користувачі мережі різко розкритикували його поведінку.

Виступ Євгена Шевченка на російському телебаченні: дивіться відео