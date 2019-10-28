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      Шевченко – "полезный идиот", – Минаков о выступлении депутата на российском канале

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      Евгений Шевченко на российском ТВ
      Евгений Шевченко на российском ТВ / Скриншот из видео

      Руководству "Слуги народа" трудно проконтролировать действия 254 депутатов, а поэтому происходят такие случаи как с Евгением Шевченко, который принял участие в пропагандистском шоу "Большая игра" на российском "Первом канале".

      Такое мнение в эфире 24 канала озвучил политолог Алексей Минаков.

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      Он сказал: "Можно поздравить представителя "Слуги народа" Шевченко с тем, что он "полезный идиот". То есть "полезный идиот" – это термин, который применяется к тем, кто работает в интересах страны-врага, страны-агрессора. То есть сознательно или не сознательно".

      Кто такой Евгений Шевченко?
      Депутат Верховного Совета 9 созыва от партии "Слуга Народа" по избирательному округу №76 (Запорожская область). Сейчас является членом Комитета по вопросам экономического развития. Ранее занимал руководящие должности в компаниях Eurocape New Energy, ECE Projektmanagement G.m.b.H, "Агросталь", "Цветмет". Кроме этого, работал электриком в колхозе.

      "В этом случае мы видим, что он вышел в эфир российского пропагандистского телевидения и повторил те тезисы, которые навязывает нам постоянно последние 5 лет российская пропаганда. Мол, проблема не в России и что она напала на нас, и не война у нас случилась, а из-за того, что там якобы какие-то языковые вопросы", – пояснил эксперт.

      Здесь отдает российской пропагандой, которую он слушал постоянно пять лет и решил повторить в свой звездный час,
      – сказал гость студии.

      "Реакции президента не было. Ему рекомендовали не выступать, то есть ему не запрещали. Здесь есть принципиальная разница. Он взял на себя ответственность и получил немного "на орехи", – отметил Минаков.

      Что известно об участии Евгения Шевченко в российской программе?

      Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко принял участие в пропагандистском шоу "Большая игра" на российском "Первом канале". Там он, в частности, говорил об украинской армии, формуле Штайнмайера, а также заявил, что "языковой вопрос, который был поднят ультранационалистами, привел к расколу общества". Кроме этого, он вступил в словесную перепалку с главарем боевиков Денисом Пушилиным.

      Свое участие в эфире российского телевидения он объяснил тем, что хотел донести до граждан Российской Федерации прямую позицию украинского народа и власти Украины. Зато в Украине такое решение депутата не поняли. Коллеги нардепа и пользователи сети резко раскритиковали его поведение.

      Выступление Евгения Шевченко на российском телевидении: смотрите видео

       

      blog_ava
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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Слуга народа Украина – Россия Новости России "Слуг народа" проверят на полиграфе СМИ
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