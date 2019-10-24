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      Депутат от "Слуги народа" поссорился с главарем боевиков Пушилиным в эфире российского канала

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      Шевченко поссорился с главарем боевиков Пушилиним в эфире российского канала
      Шевченко поссорился с главарем боевиков Пушилиним в эфире российского канала / Скриншот из эфира "Большая игра"

      Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко принял участие в пропагандистском шоу "Большая игра" на российском "Первом канале". Во время эфира он вступил в словесную перепалку с так называемым главой боевиков Денисом Пушилиним.

      Пушилин призвал не выставлять Россию стороной конфликта и возмутился тем, что украинская власть "учитывает радикальное меньшинство".

      Коротко: Кто такой Пушилин: что известно о пророссийском боевике

      Нардеп Шевченко ответил, что риторика Пушилина "ничем не отличается от риторики наших радикалов и националистов".

      Давайте находить общий язык,
      – предложил депутат и призвал искать компромиссы.

      Евгений Шевченко попытался заявили о российской агрессии в Украине, но ведущие шоу сразу начали отрицать присутствие российских войск на Донбассе.

      "Не дай вам бог, чтобы российские войска действительно были введены, потому что вряд ли кто вообще осмелится стрелять в них. Этого никому не рекомендуется делать. Поэтому то, что там происходит, происходит без российских войск", – сказал ведущий.

      Обратите внимание! В Украине продолжается война с Россией на Донбассе. Несмотря на все договоренности, только в течение суток 23 октября пророссийские боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня. За последние 5 лет около 13 тысяч человек погибли в результате войны.

      Депутат от "Слуги народа" Шевченко поссорился с главарем боевиков Пушилиним в эфире российского канала: видео

      Что известно о Евгении Шевченко?​
      Депутат Верховной Рады 9 созыва от партии "Слуга народа" по избирательному округу №76 (Запорожская область). Сейчас является членом Комитета по вопросам экономического развития. Ранее занимал руководящие должности в компаниях Eurocape New Energy, ECE Projektmanagement G.m.b.H, "Агросталь", "Цветмет". Кроме этого, работал электриком в колхозе.

      Как Шевченко объяснил свое появление в эфире российского канала?

      Евгений Шевченко, комментируя свое участие в российском шоу в фейсбуке написал, что решение далось ему нелегко, а целью было – донести до граждан Российской Федерации прямую позицию украинского народа и власти Украины. Он также отмечал, что часть его слов из эфира вырезали.

      Кстати: Придем и построим вам новую Украину: Скабеева взорвалась угрозами в росТВ

      Нардеп "Слуги народа" убежден, что ему удалось "объяснить многим, что с Украиной не получится разговаривать методом ультиматумов, этого не будет никогда".

      Что говорят в "Слуге народа"?

      Коллеги осудили решение Евгения Шевченко. Кроме того, 28 октября будет заседание фракции, где депутаты обсудят этот скандал и "примут решение".

      blog_ava
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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Операция Объединенных сил Новости России Новости политики Украина – Россия Слуга народа Новости Луганска Новости Донецка Российская пропаганда
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