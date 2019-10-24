"Слуга народа" устроит разбор полетов из-за ряда скандалов

Фракция "Слуги народа" 28 октября проведет заседание и обсудит немало важных вопросов. Среди них: скандал с возможным подкупом нардепов в финансовом комитете, переписка депутата Вячеслава Медяника и выступление нардепа Евгения Шевченко на российском телевидении.

Заместитель лидера фракции "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что понимания можно будет достичь, пишет "Украинская правда".

Кратко: Дубинский, Арахамия и полиграф: как будут проверять нардепов и какие это будет иметь последствия

В этом кейсе есть несколько слоев: само голосование на комитете, также есть недоразумения внутри комитета, когда одни депутаты говорят, что надо работать так, другие – что надо работать по-другому,

– добавил Корниенко.

Корниенко добавил, что на это заседание будут просить прийти всех депутатов, "потому что, возможно, будут рассматриваться принципиальные решения".

Однако он подчеркнул, что "принципиальные решения" – это не обязательно исключение из фракции, они могут быть разными. Приедет ли на заседание фракции президент Владимир Зеленский, пока неизвестно.

Обсуждали ли в "Слуге народа" последний события?

По словам Корниенко, вопрос взяток и детектора лжи во фракции уже обсуждали. Однако совещание не было масштабным, поскольку многие заместители главы фракции на округах, часть на выездном комитете на Донбассе, а президент и многие люди из офиса находятся сейчас в Японии.

Корниенко говорит, что идея пройти детектор лжи возникла у председателя фракции Давида Арахамии.

Кстати: Дубинский прошел детектор лжи: главные тезисы

Как отреагировал Зеленский?

По словам Корниенко, президент, находясь в Японии, находит время на общение с Арахамией. Он переживает из-за скандала с возможными взятками. Корниенко уточнил, что Зеленский переживает не за имидж или организационное состояние, а за "то, что мы ставим под сомнение нашу главную идею – очищение элит".

Скандалы в "Слуге народа": что известно

1. Народный избранник от фракции "Слуга народа" прямо в сессионном зале парламента обсуждал, как "решить вопрос с прокуратурой". Медяник переписывался с лицом, подписанным в его мобильном телефоне как "Саша Яровой". Подробнее – здесь.

К слову: Рябошапка пригрозил нардепам и поручил проверить скандальную переписку "слуги народа" Медяника

2. Еще один нардеп от "Слуги народа" Евгений Шевченко принял участие в пропагандистском шоу "Большая игра" на российском "Первом канале". В Украине его не поняли. Больше – по ссылке.

3. На заседании финансового комитета Рады депутаты от фракции "Слуга народа" отказались поддержать отмену коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости жилья. Нардепы получили по 30 тысяч долларов за голосование против этого законопроекта. Теперь ОПУ требует, чтобы все депутаты прошли детектор лжи.

Читайте также: Какова цель прохождения детектора лжи депутатами "Слуги народа": объяснение политолога