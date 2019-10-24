"Слуга народу" влаштує розбір польотів через низку скандалів

Фракція "Слуги народу" 28 жовтня проведе засідання та обговорить чимало важливих питань. Серед них: скандал з можливим підкупом нардепів у фінансовому комітеті, переписку депутата В’ячеслава Медяника і виступ нардепа Євгена Шевченка на російському телебаченні.

Заступник лідера фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що порозуміння можна буде знайти, пише "Українська правда".

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У цьому кейсі є кілька слоїв: саме голосування на комітеті, також є непорозуміння всередині комітету, коли одні депутати кажуть, що треба працювати так, інші – що треба працювати по-іншому,

– додав Корнієнко.

Корнієнко додав, що на це засідання проситимуть прийти усіх депутатів, "тому що, можливо, будуть розглядатися принципові рішення".

Однак він підкреслив, що "принципові рішення" – це не обов’язково виключення з фракції, вони можуть бути різні. Чи приїде на засідання фракції президент Володимир Зеленський, наразі невідомо.

Чи обговорювали у "Слузі народу" останній події?

За словами Корнієнка, питання хабарів і детектора брехні у фракції уже обговорювали. Проте нарада не була масштабною, оскільки багато заступників голови фракції на округах, частина на виїзному комітеті на Донбасі, а президент та багато людей з Офісу перебувають зараз у Японії.

Корнієнко каже, що ідея пройти детектор брехні виникла у голови фракції Давида Арахамії.

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Як відреагував Зеленський?

За словами Корнієнка, президент, перебуваючи в Японії, знаходить час на спілкування з Арахамією. Він переживає через скандал з можливими хабарями. Корнієнко уточнив, що Зеленський переживає не за імідж чи організаційний стан, а через "те, що ми ставимо під сумнів нашу головну ідею – очищення еліт".

Скандали у "Слузі народу": що відомо

1. Народний обранець від фракції "Слуга народу" прямо у сесійній залі парламенту обговорював, як "вирішити питання з прокуратурою". Медяник переписувався з особою, підписаною у його мобільному телефоні як "Саша Яровий". Детальніше – тут.

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2. Ще один нардеп від "Слуги народу" Євген Шевченко взяв участь у пропагандистському шоу "Велика гра" на російському "Першому каналі". В Україні його не зрозуміли. Більше – за посиланням.

3. На засіданні фінансового комітету Ради депутати від фракції "Слуга народу" відмовилися підтримати скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості житла. Нардепи отримали по 30 тисяч доларів за голосування проти цього законопроєкту. Тепер ОПУ вимагає, аби всі депутати пройшли детектор брехні.

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