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      "Слуга народу" влаштує розбір польотів через низку скандалів

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      "Слуга народу" влаштує розбір польотів через низку скандалів
      "Слуга народу" влаштує розбір польотів через низку скандалів / 24 канал

      Фракція "Слуги народу" 28 жовтня проведе засідання та обговорить чимало важливих питань. Серед них: скандал з можливим підкупом нардепів у фінансовому комітеті, переписку депутата В’ячеслава Медяника і виступ нардепа Євгена Шевченка на російському телебаченні.

      Заступник лідера фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що порозуміння можна буде знайти, пише "Українська правда".

      Коротко: Дубінський, Арахамія та поліграф: як перевірятимуть нардепів та які це матиме наслідки

      У цьому кейсі є кілька слоїв: саме голосування на комітеті, також є непорозуміння всередині комітету, коли одні депутати кажуть, що треба працювати так, інші – що треба працювати по-іншому,
      – додав Корнієнко.

      Корнієнко додав, що на це засідання проситимуть прийти усіх депутатів, "тому що, можливо, будуть розглядатися принципові рішення".

      Однак він підкреслив, що "принципові рішення" – це не обов’язково виключення з фракції, вони можуть бути різні. Чи приїде на засідання фракції президент Володимир Зеленський, наразі невідомо.

      Чи обговорювали у "Слузі народу" останній події?

      За словами Корнієнка, питання хабарів і детектора брехні у фракції уже обговорювали. Проте нарада не була масштабною, оскільки багато заступників голови фракції на округах, частина на виїзному комітеті на Донбасі, а президент та багато людей з Офісу перебувають зараз у Японії.

      Корнієнко каже, що ідея пройти детектор брехні виникла у голови фракції Давида Арахамії.

      До речі: Дубінський пройшов детектор брехні: головні тези

      Як відреагував Зеленський?

      За словами Корнієнка, президент, перебуваючи в Японії, знаходить час на спілкування з Арахамією. Він переживає через скандал з можливими хабарями. Корнієнко уточнив, що Зеленський переживає не за імідж чи організаційний стан, а через "те, що ми ставимо під сумнів нашу головну ідею – очищення еліт".

      Скандали у "Слузі народу": що відомо

      1. Народний обранець від фракції "Слуга народу" прямо у сесійній залі парламенту обговорював, як "вирішити питання з прокуратурою". Медяник переписувався з особою, підписаною у його мобільному телефоні як "Саша Яровий". Детальніше – тут.

      До речі: Рябошапка пригрозив нардепам та доручив перевірити скандальну переписку "слуги народу" Медяника

      2. Ще один нардеп від "Слуги народу" Євген Шевченко взяв участь у пропагандистському шоу "Велика гра" на російському "Першому каналі". В Україні його не зрозуміли. Більше – за посиланням.

      3. На засіданні фінансового комітету Ради депутати від фракції "Слуга народу" відмовилися підтримати скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості житла. Нардепи отримали по 30 тисяч доларів за голосування проти цього законопроєкту. Тепер ОПУ вимагає, аби всі депутати пройшли детектор брехні. 

      Читайте також: Яка мета проходження детектора брехні депутатами "Слуги народу": пояснення політолога

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Володимир Зеленський "Слуг народу" перевірять на поліграфі Скандал Корупція ЗМІ Верховна Рада
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