Яка мета проходження детектора брехні депутатами "Слуги народу": пояснення політолога

Важко сказати, яку конкретно мотивацію переслідує "Слуга народу". Очевидно, що це гра на випередження. Так або інакше, мабуть, ця інформація про якісь скандальні заяви, рішення, вони б все одно вийшли в широкий загал. Й відповідно таким чином вони цю ситуацію випереджають.

Для них ключовий момент це саме тема антикорупційної боротьби, на якій відбулася заміна влади не так давно в Україні. Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів політолог Петро Олещук.

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Політолог пояснив, що ні для кого не є секретом, що найбільше випробовування для даної політичної сили й для Зеленського загалом є саме тест на толерантність до корупції.

Тому що вони завжди казали, що минула влада є корупційною і суспільство цю точку зору поділяла. Тобто, зіткнувшись із корупційним скандалом, вони повинні випрацювати якусь модель відповіді. Цією моделлю вони демонструють суспільству: "дивіться, ми до корупції толерантними не будемо, навіть якщо в наших рядах",

– розповів Олещук.

"У нас завжди полюбляли боротися з корупцією, яка була за часів попередників. А от боротися з корупцією у власній політсилі у нас, як правило, не було прийнято. Це питання партійної дисципліни так само. Демонстрація того, що політична сила повинна бути монолітною, принаймні з найбільш ключових питань", – додав політолог.

Дивіться повне відео на 24 каналі:

Чому Арахамія і Дубінський пройдуть перевірку?

Давид Арахамія наголосив, що у нього немає жодних претензій до Олександра Дубінського. Голова фракції не підозрює його у корупції. Водночас він підкреслив, що саме через відсутність прямих доказів він і запропонував пройти усім поліграф, щоб "уникнути недовіри всередині".

Втім, попри відсутність доказів щодо винуватості одне одного, у "слуг народу" виник конфлікт через однопартійців, яких правоохоронні органи підозрюють у корупції.

Через що правоохоронці підозрюють "слуг народу"?

На засіданні фінансового комітету Ради депутати від фракції "Слуга народу" відмовилися підтримати скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості житла.

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За даними колишнього держуповноваженого АМКУ Агії Загребельського, при оформленні угод з нерухомістю українці щодня відраховують близько 1 мільйона гривень непотрібних платежів фірмам-прокладкам, за якими стоять чинний нардеп Антон Яценко (у попередній Раді входив до фракції "Відродження", афілійованої з олігархом Ігорем Коломойським) і екснардеп Віталій Хомутиннік (найближчий партнер олігархів Павла Фукса і Коломойського).

Виявилося, що тільки 5 членів комітету від "Слуги народу" хочуть знищити монополію Яценка. 11 "слуг народу" принципово зайняли сторону Яценка. Серед них – люди Коломойського, а саме – Дубінський і Василевська.

Хто зі "слуг народу" не голосував за скасування корупційної схеми?

Ірина Аллахвердієва;

Ольга Василевська-Смаглюк Михайлівна;

Дар'я Володіна;

Юлія Діденко;

Олександр Дубінський;

Вікторія Кінзбурська;

Олексій Ковальов;

Ганна Колісник;

Олексій Леонов;

Анастасія Ляшенко;

Євген Петруняк.

Ще 2 депутатів не голосували з інших причин: