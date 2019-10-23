Зеленський про скандал у "Слузі народу": Якщо підозри виправдаються – ми попрощаємось

Володимир Зеленський запевнив, що тримає руку на пульсі і в курсі усіх подій, які відбуваються із фракцією "Слуга народу". Глава держави вважає, що усі члени Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики повинні пройти перевірку на детекторі брехні.

Зеленський наголосив, що "жодна заява та жодна інформаційна операція" не проходить повз нього. Про це президент написав на своїй фейсбук-сторінці.

Важливо: Арахамія прокоментував скандал з корупцією у "Слузі народу", поліграф та конфлікт з Дубінським

Глава дежрави наголосив, що "не допустить", аби хтось зсередини фракції чи ззовні міг кидати тінь на політичну силу із мандатом більшості від народу України".

Напевне, багато хто думає, що міжнародний візит Президента у далеку країну – зручна нагода дискредитувати фракцію "Слуга Народу" та посіяти розбрат і розкол, який надто сподобається нашим ворогам – і зовнішнім, і внутрішнім,

– написав президент.

Зеленський наголосив, що усі члени Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики повинні пройти перевірку на детекторі брехні. Так, якщо цією перевірка встановить, що хтось із депутатів брав гроші за голосування на комітеті, то ними "мають зайнятися антикорупційні органи".

"Чесне та неупереджене розслідування має зняти всі питання і дати відповіді – хоч би якими гіркими вони були. Так само вважаю за необхідне вчинити і стосовно депутата, який вів сумнівну переписку щодо "вирішення питань". І якщо підозри виправдаються – ми з такими депутатами попрощаємось", – додав глава держави.

Президент зазначив, що такий механізм – "простий і прозорий, набагато кращий, ніж з‘ясування стосунків через соціальні мережі і телеграм-канали".

Ми йшли на вибори під лозунгом "Зробимо це разом!". Я вірив і продовжую вірити в кожне слово з цього лозунгу. Разом – то разом. Разом робити, разом відповідати. Не намагаючись бути святішими за інших,

– додав Зеленський.

Керівництво фракції "Слуга народу" підозрює, що якщо не всі, то деякі з 11 депутатів отримали кожен по 30 тисяч доларів за відмову знищувати цей "схематоз". Тож для цих 11 нардепів Офіс Президента і відправляє пройти тест на поліграфі.

Що відбувається у "Слузі народу" і до чого тут детектор брехні?На засіданні фінансового комітету Ради депутати від фракції "Слуга народу" відмовилися підтримати скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості житла.



За даними колишнього держуповноваженого АМКУ Агії Загребельського, при оформленні угод з нерухомістю українці щодня відраховують близько 1 мільйона гривень непотрібних платежів фірмам-прокладкам, за якими стоять одіозні екснардепи Антон Яценко (у попередній Раді входив до фракції "Відродження", афілійованої з олігархом Ігорем Коломойським) і Віталій Хомутиннік (найближчий партнер олігархів Павла Фукса і Коломойського).



Виявилося, що тільки 5 членів комітету від "Слуги народу" хочуть знищити монополію Яценка. 11 "слуг народу" принципово зайняли сторону Яценка. Серед них – люди Коломойського, а саме – Дубінський і Василевська, написав у своєму блозі екснардеп Сергій Лещенко.

Чому Арахамія та Дубінський йдуть на поліграф?

Голова фракції та нардеп посперечались, згодом конфлікт перейшов у соумережі. Так, після вимоги пройти полігрфа Олександр Дубінський заявив Давиду Арахамії, аби той теж погодився на перевірку.

Дубінський заявив, що чекає вибачень від Арахамії, і написав про це на своїй фейсбук-сторінці. Арахамія відповів у коментарях: "на поліграф пішли, чекаю час і місце"

Очільник фракції "Слуга народу" також підтвердив 24 каналу, що перевірка на поліграфі справді відбудеться 23 жовтня о 20:00 у Кабміні. Її транслюватимуть онлайн.

Більше деталей: Мажоритарник Бужанський розповів свою версію великого скандалу у "Слузі народу":

Хто зі "слуг народу" не голосував за скасування корупційної схеми?

Ірина Аллахвердієва;

Ольга Василевська-Смаглюк Михайлівна;

Дар'я Володіна;

Юлія Діденко;

Олександр Дубінський;

Вікторія Кінзбурська;

Олексій Ковальов;

Ганна Колісник;

Олексій Леонов;

Анастасія Ляшенко;

Євген Петруняк.

Ще 2 депутатів не голосували з інших причин: