Великий скандал у "Слузі народу": мажоритарник Бужанський розповів свою версію

Всередині президентської фракції "Слуга народу" розгорівся скандал через втручання керівництва у процес голосування в комітеті. Водночас існує конфлікт між нардепами, обраними по списках, та мажоритарниками.

Саме "списочникам" дісталася більшість керівник посад – таке не подобається народним обранцям з округів. Про це написав депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський на своїй телеграм-сторінці.

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"Сам не знаю як так вийшло, але практично всі керівні посади у фракції самі між собою розподілили списочники, повідомивши мажоритарників, що вони тепер начальники. Авторитетнішими вони від цього не стали, що і є реальна причина всіх конфліктів, коли дуже хочеться, а нема ні аргументів, ні авторитету", – стверджує він.

Бужанський прокоментував і вимоги керівництва ОПУ і партії щодо перевірки на поліграфі деяких "слуг народу".

Їх підозрюють у тому, що вони могли отримувати гроші за голосування. Зокрема, кілька "слуг народу" відмовились підтримати скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості житла. Тепер цих нардепів кличуть на поліграф.

Ніяких проблем винести в зал і попросити фракцію підтримати або не підтримати будь-який закон не було, але частина членів комітету вважала за потрібне апелювати до керівництва фракції, вимагаючи покарати тих, хто голосував на підтримку іншого закону,

– заявив нардеп.

Бужанський зазначив, що "керівництво фракції чогось втрутилося в демократичний процес голосування в комітеті і взяло на себе невластиві і ніким не делеговані функції арбітра". За словами нардепа, очільники фракції забули, що "комітет парламентський, а не міжсобойчик списочників".

"Від керівництва фракції пролунала пропозиція перевірити на поліграфі тих, на кого поскаржилися. Головна мішень доносу – нардеп Дубінський відразу ж підтримав цю пропозицію, зажадавши, щоб поліграф пройшли всі сторони+керівництво+офіс", – переконує Бужанський.

Він додав, що "на цьому запал вичерпався, і керівництво фракції почало намагатися зам'яти поліграфічну тему".

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Бужанський пропонує два шляхи розвитку подій:

Всі перераховані вище йдуть на поліграф разом з Дубінським. Поліграф так поліграф. Бужанський переконаний, що Дубінський поліграф пройде.

Другий шлях – на поліграф йде один Дубінський.

А керівництво залишається на руїнах власноруч розірваної на частини фракції, повністю без будь-якого авторитету, з іміджем порожніх бюлетенів, які не відповідають за свої слова,

– стверджує Бужанський.

"Слуга народу" зазначає, що у такому разі залишиться купа питань по вже прийнятих законах, без відповіді на які буде неможливо перейти до обговорення наступних".

"Не пройдете поліграф, ви нуль, політичне ніщо. І ніякий закон ні про який імперативний мандат, який ви таємно намагаєтеся засунути до порядку денного, в порушення всіх домовленостей, намагаючись підкупити мажоритарників адміністративними пряниками, не допоможе", – підсумував нардеп.

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Які можуть бути наслідки скандалу у "Слузі народу"

Політолог Тарас Семенюк пояснив, що сварки зі своїми мажоритарниками небезпечні для монобільшості. Бо є ризик розгубити їхні голоси. Таких у "Слуги народу" більше половини фракції – 130. Експерт вважає, що це лише перші ознаки конфлікту. Розкол поглиблює і протистояння трьох груп, що вже вимальовуються в "Слузі народу": вірні президентові, послідовники Богдана і люди Коломойського.

Поки за прем'єром Олексієм Гончаруком депутати іти відмовляються. Політолог вважає, саме через це засідання Кабміну тривають у закритому режимі. Щодо конфлікту монобільшості та уряду, експерти впевнені: він таки назріває. Питання лише в тому, наскільки серйозним буде протистояння.

Чому від "слуг народу" вимагають пройти детектор брехні?На засіданні фінансового комітету Ради депутати від фракції "Слуга народу" відмовилися підтримати скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості житла.



Зокрема, за даними колишнього держуповноваженого АМКУ Агії Загребельського, при оформленні угод з нерухомістю українці щодня відраховують близько 1 мільйона гривень непотрібних платежів фірмам-прокладкам, за якими стоять одіозні екснардепи Антон Яценко (у попередній Раді входив до фракції "Відродження", афілійованої з олігархом Ігорем Коломойським) і Віталій Хомутиннік (найближчий партнер олігархів Павла Фукса і Коломойського).



Виявилося, що тільки 5 членів комітету від "Слуги народу" хочуть знищити монополію Яценка. 11 "слуг народу" принципово зайняли сторону Яценка. Серед них – люди Коломойського, а саме – Дубінський і Василевська, написав у своєму блозі екснардеп Сергій Лещенко.

За даними Лещенка, керівництво фракції "Слуга народу" підозрює, що якщо не всі, то деякі з 11 депутатів отримали кожен по 30 тисяч доларів за відмову знищувати цей "схематоз". Тож для цих 11 нардепів Офіс Президент і зажадав тесту на поліграфі.

Хто зі "слуг народу" не голосував за скасування корупційної схеми?

Ірина Аллахвердієва;

Ольга Василевська-Смаглюк Михайлівна;

Дар'я Володіна;

Юлія Діденко;

Олександр Дубінський;

Вікторія Кінзбурська;

Олексій Ковальов;

Ганна Колісник;

Олексій Леонов;

Анастасія Ляшенко;

Євген Петруняк.

Ще 2 депутатів не голосували з інших причин:

Елла Рєпіна – не була на засіданні);

Андрій Холодов – відмовився голосувати нібито через конфлікт з главою комітету.

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Що треба знати про Бужанського?Нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський потрапив у не один скандал. Якось він назвав батьків учнів однієї зі шкіл у Дніпрі інфантильними довбо**бами. А причиною такого висловлювання стало те, що, на переконання Бужанського, батьки не можуть скинутися по 100 гривень і купити каналізаційні люки.



За деякий час Бужанський визнав, що був неправим. За його словами, він справді емоційно відреагував на ситуацію та "перегнув з епітетами".



Раніше Бужанський обізвав "тупою вівцею" журналістку видання "Новое время" Ольгу Духнич.