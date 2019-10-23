Большой скандал в "Слуге народа": мажоритарщик Бужанский рассказал свою версию

Внутри президентской фракции "Слуга народа" разгорелся скандал из-за вмешательства руководства в процесс голосования в комитете. В то же время существует конфликт между нардепами, избранными по спискам, и мажоритарщиками.

Именно "списочникам" досталось большинство должностей руководителей – такое не нравится народным избранникам из округов. Об этом написал депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский на своей телеграмм-странице.

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"Сам не знаю, как так получилось, но практически все руководящие посты во фракции сами между собой распределили списочники, сообщив мажоритарщикам, что они теперь начальники. Авторитетнее они от этого не стали, что и есть реальная причина всех конфликтов, когда очень хочется, а нет ни аргументов, ни авторитета", – написал он.

Бужанский прокомментировал и требования руководства ОПУ и партии по проверке на детекторе лжи некоторых "слуг народа".

Их подозревают в том, что они могли получать деньги за голосование. В частности, несколько "слуг народа" отказались поддержать отмену коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости жилья. Теперь этих нардепов зовут на детектор лжи.

Никаких проблем вынести в зал и попросить фракцию поддержать или не поддержать любой закон не было, но часть членов комитета считала нужным апеллировать к руководству фракции, требуя наказать тех, кто голосовал в поддержку закона,

– заявил нардеп.

Бужанский отметил, что "руководство фракции отчего-то вмешалось в демократический процесс голосования в комитете и взяло на себя несвойственные и никем не делегированные функции арбитра". По словам нардепа, руководители фракции забыли, что "комитет парламентский, а не междусобойчик списочников".

"От руководства фракции прозвучало предложение проверить на полиграфе тех, на кого пожаловались. Главная мишень доноса – нардеп Дубинский сразу же поддержал это предложение, потребовав, чтобы полиграф прошли все стороны+руководство+офис", – пояснил Бужанский.

Он добавил, что "на этом запал иссяк, и руководство фракции начало пытаться замять полиграфическую тему".

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Бужанский предлагает два пути развития событий:

Все вышеперечисленные идут на полиграф вместе с Дубинским. Полиграф так полиграф. Бужанский убежден, что Дубинский полиграф пройдет.

Второй путь – на полиграф идет один Дубинский.

А руководство остается на руинах собственноручно разорванной на части фракции, полностью без какого-либо авторитета, с имиджем пустых бюллетеней, которые не отвечают за свои слова,

– утверждает Бужанский.

"Слуга народа" отмечает, что в таком случае останется куча вопросов по уже принятым законам, без ответа на которые невозможно перейти к обсуждению следующих".

"Не пройдете полиграф, вы ноль, политическое ничто. И никакой закон ни о каком императивном мандате, который вы втайне пытаетесь засунуть в повестку дня, в нарушение всех договоренностей, пытаясь подкупить мажоритарщиков административными пряниками, не поможет", – подытожил нардеп.

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Какие могут быть последствия

Политолог Тарас Семенюк пояснил, что ссоры со своими мажоритарщиками опасны для монобольшинства. Потому что есть риск растерять их голоса. Таких в "Слуге народа" больше половины фракции – 130. Эксперт считает, что это лишь первые признаки конфликта. Раскол углубляет и противостояние трех групп, которые уже вырисовываются в "Слуге народа": верные президенту, последователи Богдана и люди Коломойского.

Пока за премьером Алексеем Гончаруком депутаты идти отказываются. Политолог считает, именно из-за этого заседания Кабмина продолжаются в закрытом режиме. Относительно конфликта монобольшинства и правительства, эксперты уверены: он все же назревает. Вопрос лишь в том, насколько серьезным будет противостояние.

Почему от "слуг народа" требуют пройти детектор лжи?На заседании финансового комитета Рады депутаты от фракции "Слуга народа" отказались поддержать отмену коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости жилья.



В частности, по данным бывшего госуполномоченного АМКУ Агии Загребельского, при оформлении сделок с недвижимостью украинцы ежедневно отчисляют около 1 миллиона гривен ненужных платежей фирмам-прокладкам, за которыми стоят одиозные экс-нардепы Антон Яценко (в прошлой Раде входил во фракцию "Возрождение", аффилированной с олигархом Игорем Коломойским) и Виталий Хомутынник (ближайший партнер олигархов Павла Фукса и Коломойского).



Оказалось, что только 5 членов комитета от "Слуги народа" хотят уничтожить монополию Яценко. 11 "слуг народа" принципиально заняли сторону Яценко. Среди них – люди Коломойского, а именно – Дубинский и Василевская, написал в своем блоге экс-нардеп Сергей Лещенко.

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По данным Лещенко, руководство фракции "Слуга народа" подозревает, что если не все, то некоторые из 11 депутатов получили каждый по 30 тысяч долларов за отказ уничтожать этот "схематоз". Поэтому для этих 11 нардепов Офис Президент и потребовал теста на полиграфе.

Кто из "слуг народа" не голосовал за отмену коррупционной схемы?

Ирина Аллахвердиева;

Ольга Василевская-Смаглюк;

Дарья Володина;

Юлия Диденко;

Александр Дубинский;

Виктория Кинзбурская;

Алексей Ковалев;

Анна Колесник;

Алексей Леонов;

Анастасия Ляшенко;

Евгений Петруняк.

Еще 2 депутатов не голосовали по другим причинам:

Элла Репина – не была на заседании;

Андрей Холодов – отказался голосовать якобы из-за конфликта с главой комитета.

Что надо знать о Бужанском? Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский попал в не один скандал. Как-то он назвал родителей учеников одной из школ в Днепре инфантильными долбо**бами. А причиной такого высказывания стало то, что, по убеждению Бужанского, родители не могут скинуться по 100 гривен и купить канализационные люки.



Через некоторое время Бужанский признал, что был неправ. По его словам, он действительно эмоционально отреагировал на ситуацию и "перегнул с эпитетами".



Ранее Бужанский обозвал "тупой овцой" журналистку издания "Новое время" Ольгу Духнич.